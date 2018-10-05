Hakim, avukat Nadide Ã–zdemir ve Ã–mer Kavili'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±rttÄ±

Silivri'deki duruÅŸmalarÄ±na giden avukat Nadide Ã–zdemir ve Ã–mer Kavili, askerler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Avukat Nadide Özdemir ve Ömer Kavili dün Silivri’de bulunan Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Müdafi olduÄŸu dosyada Kavili ve mahkeme baÅŸkanÄ± arasÄ±nda duruÅŸmanÄ±n usulüne iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸma ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± Kavili'nin salondan çÄ±karÄ±lmasÄ± yönünde karar verdi. Kavili karara tepki gösterince, zorla duruÅŸma salonundan çÄ±karÄ±ldÄ±.

Özdemir'de Kavili'nin zorla duruÅŸma salonundan atÄ±lmasÄ±nÄ± görüntülemek istedi. Bu defa Özdemir'in telefonu mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n talimatÄ± ile alÄ±nmak istendi. DuruÅŸma tekrar baÅŸlayÄ±nca mahkeme baÅŸkanÄ±, Özdemir ile Kavili hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

Bugün yeniden Silivri'ye mahkemeye giden Kavili ve Özdemir askerler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Avukatlar, Silivri Merkez Jandarma Ä°lçe Karakoluna götürüldü.

Kavili, gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ± Twitter adresinden ÅŸu paylaÅŸÄ±m ile duyurdu: "GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. Müvekkilimle görüÅŸmek isteyince duruÅŸmadan dövülerek çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m dün. Åžimdi duruÅŸmaya girmem yasaklandÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m." (MA)

GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m tutuysanÄ±z müvekkilimle görüÅŸmek isteyince DuruÅŸmadan dövülerek çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m DÜN. Åžimdi duruÅŸma girmem yasaklandÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. #Kavilizm — Ömer Kavili (@omerkavili) 5 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 11:49

www.evrensel.net