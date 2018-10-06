'Davayı sulandırma' gerekçesiyle tutuklanan Av. Ömer Kavili serbest

Silivri'de görülen bir davada hakimle tartışması sonucu gözaltına alınarak tutuklanan Avukat Ömer Kavili tahliye edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında DHKP-C üyeliği iddiasıyla 25 kişinin yargılandığı davada hakimle tartışan ve sonrasında gözaltına alınarak tutuklanan Av. Ömer Kavili serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yazılan yazıda, "Şahsın başka herhangi bir suçtan cezası yok ise DERHAL salıverilmesi rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Dayanışma önemlidir ve işe yarar! Av Ömer Kavili serbest✌️ — Eren Keskin (@KeskinEren1) 6 Ekim 2018

Avukat Ömer Kavili'nin tutuklanma gerekçesinde şu ifadeler yer verilmişti: Şüpheli Ömer Kavili'nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırılmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, şüphelinin eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu...

Avukat Nadide Özdemir ve Ömer Kavili, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında DHKP-C üyeliği iddiasıyla 25 kişinin yargılandığı duruşmaya katılmıştı. Duruşma sırasında mahkeme başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında usule ilişkin tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma ardından mahkeme başkanı avukat Kavili'nin salondan çıkarılması yönünde karar verdi. Kavili karara tepki gösterince, güvenlik güçleri Kavili'yi zorla duruşma salonundan çıkardı.

İddiaya göre avukat Nadide Özdemir ise meslektaşının yaka paça duruşma salonundan çıkarılmasını telefon ile görüntülemeye çalıştı. Mahkeme başkanının talimatıyla Özdemir’in telefonuna el konulmak istendi. Mahkeme başkanı, Kavili ve Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Ertesi gün de devam eden duruşmaya katılmak için Silivri’ye giden Kavili ve Özdemir jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan avukatlar, Silivri Merkez Jandarma İlçe Karakoluna götürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 10:23

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