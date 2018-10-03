BÃ¶lgeâ€™de 3 yÄ±lda 332 kez sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

TÃ¼rkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ±, 16 AÄŸustos 2015â€™ten bugÃ¼ne dek en az 332 kez sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

TÄ°HV’nÄ±n raporuna göre, 16 AÄŸustos 2015’ten bugüne dek en az 332 kez sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. En çok yasak ilan edilen kent, 190 yasakla DiyarbakÄ±r oldu.

Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Dokümantasyon Merkezi, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n süresiz uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ilk tarih olan 16 AÄŸustos 2015’ten 1 Ekim 2018 tarihine kadar geçen sürede, toplam 11 il ve en az 50 ilçede en az 332 kez sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini tespit etti. Yasaklar ÅŸu illerde ilan edildi:

DiyarbakÄ±r (190 Kez), Mardin (53 Kez), Hakkari (23 Kez), ÅžÄ±rnak (13 Kez), Bitlis (18 Kez), MuÅŸ (7 Kez), Bingöl (7 Kez), Dersim (6 Kez), Batman (6 Kez), ElazÄ±ÄŸ (2 Kez), Siirt (7 Kez).

EN AZ 1 MÄ°LYON 809 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ETKÄ°LENDÄ°

TÄ°HV’in açÄ±klamasÄ±nda, yasaklar baÅŸlamadan önce gerçekleÅŸen 2014 nüfus sayÄ±mÄ±na göre, yasaÄŸÄ±n ilan edildiÄŸi ilçelerde en az 1 milyon 809 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yordu. AçÄ±klamada, ihlal edilen haklar ise ÅŸu ÅŸekilde belirtildi: “Özgürlük ve güvenlik hakkÄ±, Özel ve aile hayatÄ±na saygÄ± hakkÄ±, Toplanma ve örgütlenme özgürlüÄŸü, Ä°nanç özgürlüÄŸü, Bilgi alma ve verme özgürlüÄŸü, Mülkiyetin korunmasÄ± hakkÄ±, EÄŸitim hakkÄ±, Ä°ÅŸkence ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ya da aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± muamele yasaÄŸÄ±, YaÅŸam hakkÄ± ve vücut bütünlüÄŸü hakkÄ±.”

TÄ°HV, yasaklarÄ±n 2016 yÄ±lÄ± içerisinde köy ve mezra gibi, nüfus verilerinin takibi düzenli ÅŸekilde gerçekleÅŸmeyen ve/veya kamuoyuna uygun biçimde duyurulmayan bölgelere kaymasÄ± ile bu verinin güncellenmediÄŸini de ekledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:38

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