Roger Federer ile Serena Williams karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Tenis dÃ¼nyasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden Ä°sviÃ§reli Federer ile ABD'li Williams, 1 Ocak'ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Teniste 2019 sezonunun açÄ±lÄ±ÅŸ turnuvasÄ± Hopman KupasÄ±'nda Ä°sviçreli Roger Federer ile ABD'li Serena Williams, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Avustralya'nÄ±n Perth kentinde 29 AralÄ±k-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ve ülke takÄ±mlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Hopman KupasÄ±, tenis tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± iki oyuncusunun mücadelesine sahne olacak.

Ä°sviçre ile ABD'nin 1 Ocak'ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi turnuvada, tek kadÄ±nlar kariyerinde 23 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Serena Williams ile tek erkeklerde 20 grand slam zaferi yaÅŸayan Roger Federer maça çÄ±kacak. TakÄ±mlar karÄ±ÅŸÄ±k kategorisinde yapÄ±lacak mücadelede Federer'e Belinda Bencic, Williams'a ise Frances Tiafoe eÅŸlik edecek.

Serena Williams, bu sezonun son grand slam turnuvasÄ± ABD AçÄ±k'Ä±n olaylÄ± geçen tek kadÄ±nlar finalinde Naomi Osaka'ya kaybetmesinin ardÄ±ndan ilk kez bu maçla korta çÄ±kacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:57

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