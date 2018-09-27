Nijeryaâ€™da asgari Ã¼cret grevi

Nijeryaâ€™da bazÄ± iÅŸÃ§i sendikalarÄ±, hÃ¼kÃ¼mete sunduklarÄ± asgari Ã¼cret oranÄ±nÄ±n kabul edilmemesi nedeniyle Ã¼lke genelinde greve gitti.

Nijerya’da bazÄ± iÅŸçi sendikalarÄ±, hükümete sunduklarÄ± asgari ücret oranÄ±nÄ±n kabul edilmemesi nedeniyle ülke genelinde greve gitti.

Nijerya Ä°ÅŸçi Kongresine (NLC) baÄŸlÄ± sendikalar, iÅŸçilerin eyleme geçmelerine engel olan mahkeme kararÄ±na raÄŸmen süresiz greve gittiklerini açÄ±kladÄ±.

NLC BaÅŸkanÄ± Ayuba Wabba, baÅŸkent Abuja’da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümetten yeni asgari ücret oranÄ±nÄ± 50 bin Naira (838 Türk LirasÄ±) olarak talep ettiklerini hatÄ±rlatarak, “Hükümet onaylayana kadar ülkedeki tüm kamu ve özel kuruluÅŸlar, ofisler, bankalar ve okullarÄ±n hepsi kapalÄ± kalacak” diye konuÅŸtu.

Nijerya’da iÅŸçi sendikalarÄ±, 5 yÄ±ldÄ±r 18 bin Naira (302 Türk lirasÄ±) olarak ödenen asgari ücretin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Grevin, Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari liderliÄŸindeki hükümeti zor durumda bÄ±rakacaÄŸÄ± öngörülüyor.

Üniversite Akademisyenleri SendikasÄ± da bir süre önce, hükümetin 2009 imzalanan anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle “süresiz grev” kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 18:56

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