Bir rÃ¼yanÄ±n ya da kabusun adÄ±: formasyon

Bizler, tek adamÄ±n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan her ÅŸeyin uygulandÄ±ÄŸÄ± bir sistem deÄŸil, ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±za ve taleplerimize uygun bir eÄŸitim istiyoruz.

Seçil UÇER

Kocaeli Üniversitesi

Ülkeyi yönetenlerin can sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na çare olarak bulduklarÄ± en sevimli oyuncak ne yazÄ±k ki eÄŸitim sistemi. Her yÄ±l milyonlarca öÄŸrencinin hayatÄ±yla oynayarak kararlar alÄ±nÄ±yor, deneye yanÄ±la yeni sistemler dayatÄ±lÄ±yor. Üstelik her yeni “deney” binlerce öÄŸrencinin hayallerini ellerinden alÄ±yor.

Tüm bu “aman canÄ±Ä±m, beÄŸenmezsek yenisini buluruz”cu eÄŸitim sistemi içerisinde çok büyük tartÄ±ÅŸmalar yaratan bir konu var, o da formasyon. ÖÄŸretmen olma hayaliyle Fen-Edebiyat Fakültesi’ne gelen öÄŸrenciler, “Biz daha yüksek puan aldÄ±k, bize haksÄ±zlÄ±k olmuyor mu?” diyenler… Liste uzun. Kimilerine göre formasyon öÄŸretmen olmak için yeterli bir eÄŸitim deÄŸilken kimilerine göre de devlet kapÄ±sÄ±na sÄ±rtÄ±nÄ± dayamanÄ±n ilk adÄ±mÄ±.

BÄ°TMEYEN MARATON

Tüm bu kargaÅŸa bir kenara, öÄŸretmen olma hayali kuran binlerce öÄŸrencinin beklentileri ve emekleri göz ardÄ± edilemeyecek bir konu, çünkü Fen-Edebiyat Fakültesi öÄŸrencileri, öÄŸretmen olabilme maratonu da diyebileceÄŸimiz bir süreçten geçiyor. Daha formasyon derslerinin baÅŸlamasÄ±na bir dönem kala parasÄ± bir kenara ayrÄ±lÄ±yor, zira kendisi binlerce lira deÄŸerinde. Bu parayÄ± denkleÅŸtiremeyeceÄŸini düÅŸünen çoÄŸu öÄŸrenci tüm yazÄ± çalÄ±ÅŸÄ±p bir köÅŸeye para ayÄ±rarak geçiriyor. ParasÄ± tamam olunca her ÅŸey bitmiÅŸ sayÄ±lÄ±yor mu, elbette ki hayÄ±r. BaÅŸvuru için bizzat teÅŸrif etmemiz isteniyor, derslerin baÅŸlamasÄ±na haftalar varken ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda okuyan binlerce öÄŸrenci yollara düÅŸüyor. Fakat bu daha maratonun baÅŸÄ±… Hemen ardÄ±ndan kaÄŸÄ±tlar, biyometrik fotoÄŸraflar havada uçuÅŸuyor. Ä°stenilen belgeler tamamlandÄ±, kayÄ±tlar yapÄ±ldÄ±, haydi gözümüz aydÄ±n! Diyoruz, bir sene içerisinde hem alan derslerimizi, hem formasyon derslerimizi, hem stajÄ±mÄ±zÄ± hem de bitirme tezimizi tamamlamamÄ±z gerektiÄŸi aklÄ±mÄ±za geliyor. Dört nala koÅŸmak zorundayÄ±z çünkü, sabah 9’da baÅŸlayan dersimiz akÅŸam 10’da bitecek.

Dört sene önce üniversiteyi bir kazansam çimlerde gitar çalÄ±p, o kulüp senin bu sertifika benim, istediÄŸimi yaparÄ±m diye hayal kuran öÄŸrenciler, ne olduÄŸunu anlamadan ÅŸu üniversiteyi bir bitirseydim derken buluyor kendini.

BÄ°ZÄ°M GELECEÄžÄ°MÄ°Z KAYGI DOLU

EÄŸitimin tüm yükü ailelere ve öÄŸrencilere yÄ±kÄ±lÄ±rken, parasÄ± olanlarÄ±n istedikleri üniversitelerde ve bölümlerde okuduÄŸu, iÅŸçi ve emekçi çocuklarÄ± olan bizlerinse gelecek kaygÄ±sÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸu böylesi bir eÄŸitim sisteminde bizim yararÄ±mÄ±za bir adÄ±m atÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Tam da bu sebeple okullarÄ±mÄ±zÄ±n ticarethaneye dönüÅŸtürülmesine, taleplerimiz yok sayÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yan yana gelmeliyiz. Bizler, tek adamÄ±n aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan her ÅŸeyin uygulandÄ±ÄŸÄ± bir sistem deÄŸil, ihtiyaçlarÄ±mÄ±za ve taleplerimize uygun bir eÄŸitim istiyoruz. ParasÄ±z, bilimsel, demokratik ve laik bir üniversite ve geleceÄŸimiz için omuz omuza!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 20:27

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