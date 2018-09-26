26 Eylül 2018 03:00
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Eylül 2018 19:26

Dünyanın en büyük canlısı mavi balina, bir zamanlar küçüktü

30 metre uzunluğa, 180 bin kilograma erişebilen ve yeryüzünde yaşamış tüm hayvanlardan daha büyük olan mavi balina ilk başlarda çok daha küçüktü.

Dünyanın en büyük canlısı mavi balina, bir zamanlar küçüktü

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Alfie SHAW

    Mavi balina, dinozorlar dahil yeryüzünde yaşamış tüm hayvanlardan daha büyüktür.

    Yetişkin bir mavi balina, 30 metre uzunluğa ve 180 bin kilograma erişebilir. Bu, 40 fil, 30 Tyrannosaurus Rex ya da 2 bin 670 insanın ağırlığına denk düşer.

    Ancak bu devlerin devi, ilk başlarda çok daha küçüktü.

    Tüm balinalar gibi mavi balina da 48 milyon yıl önce karada yaşayan dört bacaklı bir memeli olan Balaenoptera musculus’tan evrimleşti. Bu antik ata, Pakicetus sadece 1.8 metre uzunluğundaydı. Akarsularda avlandı ve onun neslinden gelen bazı canlılar, suda yaşama adapte oldu. Bu evrim nihayetinde tamamen suda yaşayan bir canlı olan Dorudon’a vardı. (Mızrak diş) 37 milyon yıl önce yaşayan Dorudon’un uzunluğu 4.5 metreye kadar ulaştı.

    Dorudon’da balinaları bu kadar özel yapan niteliklerin ilk hallerine rastlarız. Burun delikleri burnundan başının tepesine çıkmış, ön bacakları yüzgeç haline gelmiş, gövdesi uzamış, arka bacakları neredeyse yok olmuş, kuyruğu bugünkü şekline benzer biçimde evrimleşmiş bu da hayvanın, balıklar gibi suyu yatay şekilde değil dikey şekilde keserek hareket etmesine yol açmıştır.

    Dorudon’dan mavi balinaya evrim, devasa büyüklüğüyle başa çıkabilmek için bir dizi değişimi barındırmıştır. Bu değişimlerden bilmeniz gereken dokuzu şöyle:

    1- DERİN NEFES!

    Mavi balinalar, yaklaşık bir saat suyun altında kalabilir ve 100 metreye kadar dalabilir. Bu yüzden hayatta kalabilmek için çok verimli ciğerlere ihtiyaç duyar. Küçük bir çocuğun sığacağı büyüklükteki iki kocaman hava deliği, oksijenin hızlı ve etkin değişimini sağlar. Mavi balinalar, her nefes alışlarında ciğerlerindeki oksijenin yüzde 80 ila 90’ını değiştirir. İnsanlarda bu oran yüzde 10 ila 15’tir.

    2- KALBİMİN SESİNİ DUYABİLİYOR MUSUN?

    Oksijen, devasa gövdesine uygun bir büyüklükteki dört odalı kalbi tarafından pompalanır. Yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki mavi balinanın kalbi her 10 saniyede bir atar ve vücuduna 220 litre kan pompalar. Mavi balinanın kalbi o kadar gürültülü atar ki bu ses sonar ekipmanları tarafından 3 km öteden duyulabilir.

    3- DERİN DERİ

    Mavi balinanın derisi, parmak izi gibi biriciktir. Soluk mavimsi-gri renk, türe adını verse de ışığa göre derisi gümüş grisi ya da bronz gibi de görünebilir. Mavi balinanın boğazından göğsüne kadar 80 ila 100 arası çizgi bulunur.

    4- GÖZYAŞI DÖKEMEZ

    Mavi balinalar, vücutlarının boyutuna göre küçük gözlere sahiptir. Greyfurt büyüklüğündeki gözleriyle birlikte görüşlerinin de zayıf olduğu tahmin edilir. Gözyaşı bezi ya da kirpikleri de yoktur.

    5- HER ŞEYİ DUYABİLİR

    Görülür kulakları olmasa da mavi balinaların hava sinüsleri ve kemiklerini kullanarak sesleri tespit ettiği ve mükemmel bir işitme becerisine sahip olduğu düşünülüyor. 

    6- KOCA AĞIZ

    100 kişinin barınabileceği büyüklükteki dev ağızları her açılışında çok sayıda avı da içine alır, ağzının tepesindeki sert kıllar su içerisindeki besleyici krilleri (karides benzeri kabuklular) süzer. Yaz aylarında mavi balinalar günde 6 bin kilogram kril yiyebilir.

    7- SICAKLARA DOĞRU

    Mavi balinalar, 5-10 yaşları arasında cinsel erişkinliğe ulaşır. Erkek ve dişinin birbirlerinin etrafında dönüp, derin dalışlar yaparak ve aniden birleşmek için yüzeye doğru çıkarak gerçekleştirdikleri çiftleşme ritüeli için sıcak ekvator sularına ulaşmaya çalışırlar. Erkek balinalar, 3 metrelik uzunluğu ve 30 santimetrelik çapıyla hayvanlar alemindeki en büyük penise sahiptir.

    8- AÇ BEBEKLER

    Mavi balinalar plasentalı memelilerdir ve fetüs annenin rahminde gelişir. Gelişmekte olan fetüs hızla büyür ve 7 ayın sonunda 3.5 metre uzunluğa erişir. Yavru balina 12 ay sonunda yaklaşık 2 bin 700 kilogram ağırlığındayken doğar ve hemen hava almak için yüzeye çıkar. Annesinin iki memesinden günde yağ oranı yüksek 180 litreye kadar sütle beslenir, bu da onun günde 90 kg alarak büyümesine olanak sağlar. Yavru balina, 7-9. ayları arasında 15 metre uzunluğa eriştiğinde sütten kesilir.

    9- NÜFUS SAYIMI

    Bir zamanlar 250 binden fazla mavi balina olduğu düşünülüyor. Bugünse dünya üzerinde yaklaşık 10 bin ila 25 bin mavi balina kaldı. Onlarca yıl boyunca etleri, yağları ve vücutlarının diğer değerli parçaları için avlandıktan sonra şimdi IUCN’nin Kırmızı Listesi’nde nesli tehlike altındaki türlerden biri olarak belirlenmiştir.

    BBC Earth’ten çeviren Mithat Fabian Sözmen: https://www.bbcearth.com/blog?article=how-earths-biggest-animal-started-small

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İşçilere ‘kendi adına pul bastır satın al’ baskısı
    SONRAKİ HABER

    Dışişleri, Batı Şeria'da yeni konutlara onay veren İsrail'i kınadı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İnsanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadeleye devam

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    2019’un ayak sesleri

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Evdeki hesap

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Kadına yönelik şiddetin önlenmesi

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Tilkinin hüneri

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Burun

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Görece eşitliğin payı var mı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trabzon'da bir iş yerinde patlama: 6 yaralı
    Trabzon'da bir iş yerinde patlama: 6 yaralı

    Trabzon'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki tüpgaz bayisinde patlama meydana geldi; yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İZBAN zam teklifini geri çekti, grev kararlılıkla sürüyor
    İZBAN zam teklifini geri çekti, grev kararlılıkla sürüyor

    İZBAN’da şirket yönetimi asgari ücret netleştikten sonra sunduğu yüzde 26’lık teklifi geri çekti. İşçiler kendilerini hedef alan açıklamaya tepkili.

    Altyazı dergisi ocak ayında çıkmayacağını duyurdu
    Altyazı dergisi ocak ayında çıkmayacağını duyurdu

    Yaklaşık 17 yıldır aralıksız yayımlanan Altyazı dergisi, okurlarına Twitter hesabı üzerinden ocak ayında çıkmayacağını duyurdu.

    'Film yapımcıları MARS'ı boykota hazırlanıyor' iddiası
    'Film yapımcıları MARS'ı boykota hazırlanıyor' iddiası

    Sinema yapımcılarının MARS Grubu boykot edeceği iddia edildi. İddiaya göre, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın yeni filmleri vizyona girmeyebilir.

    Trump, Irak'taki ABD askerlerinin kimliğini ve konumunu deşifre etti
    Trump, Irak'taki ABD askerlerinin kimliğini ve konumunu deşifre etti

    Donald Trump, Irak ziyareti videosuyla özel kuvvetler görevlilerinin kimliği ve bulunduğu yerin gizli tutulmasına dair protokolü ihlal etti.

    Ergenekon davası ertelendi
    Ergenekon davası ertelendi

    Ergenekon davasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Kararı açıklaması beklenen mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs 2019'a erteledi.

    GÜNCELLENDİ
    28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiği iller
    28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiği iller

    Kar yağışı nedeniyle 28 Aralık Cuma günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sofuoğlu, karşısındakilere 'emir erlerim' dediği fotoğraf paylaştı
    Sofuoğlu, karşısındakilere 'emir erlerim' dediği fotoğraf paylaştı

    'Senatör' yazan kartvizitler bastıran AKP milletvekili Sofuoğlu, şimdi de ayaklarını masaya uzattı ve karşısında duranlara 'Emir erlerim' dedi.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    31 Aralık 2018 pazartesi günü tatil mi?
    31 Aralık 2018 pazartesi günü tatil mi?
    Ahmet Kaya esintili müzikli tiyatro 'Hep Sonradan'dan ilk görüntüler
    Ahmet Kaya esintili müzikli tiyatro 'Hep Sonradan'dan ilk görüntüler
    Inter-Napoli maçında Koulibaly ırkçı tezahüratların hedefi oldu
    Inter-Napoli maçında Koulibaly ırkçı tezahüratların hedefi oldu
    'Desem AK Parti pistir, vallahi yarın cezaevine giderim'
    'Desem AK Parti pistir, vallahi yarın cezaevine giderim'
    GÜNCELLENDİ
    Suudi Arabistan'da kabine değişikliği
    Suudi Arabistan'da kabine değişikliği

    Suudi Arabistan'da kabine değişikliği yaşandı. Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de görevden alınanlar arasında yer alıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı
    Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı

    Erzincan'da 7.9 büyüklüğündeki depremin 79'uncu yıl dönümünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Urfa'da akaryakıt istasyonunda patlama
    Urfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

    Urfa Bozova'da bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Urfa Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: Patlamada ölen veya yaralanan olmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde
    Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde

    Hava sıcaklığı yurt genelinde 6-12 derece azaldı. Ülkenin büyük bölümünde kar ve sağanak yağış görülüyor.

    Mordoğan'da RES şirketinin kapasite artışına 3. kez izin verilmedi
    Mordoğan'da RES şirketinin kapasite artışına 3. kez izin verilmedi

    Yargı, Karaburun’daki RES projesine 3. kez 'dur' dedi. Mordoğan RES kapasite artışı projesinin, 'ÇED Olumlu' kararı iptal edildi.

    Hayvan ve et ithalatına son 8 yılda 8 milyar lira ödendi
    Hayvan ve et ithalatına son 8 yılda 8 milyar lira ödendi

    Türkiye, son 8 yılda canlı hayvan ve et ithalatına 7 milyar 919 milyon 549 bin lira ödedi.

    RTÜK’ün Halk ve Fox TV kararına tepki: ‘Saraylara layık’ çalışıyor
    RTÜK’ün Halk ve Fox TV kararına tepki: ‘Saraylara layık’ çalışıyor

    RTÜK’ün, Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından Halk Arenası programına toplam 2 ay, Fox Ana Haber’e 3 gün verdiği durdurma cezası tepki topladı.

    GÜNCELLENDİ
    Burdur, Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesi iptal edildi
    Burdur, Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesi iptal edildi

    Şeker-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, Burdur, Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerinin iptal edildiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de medya alanında neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de medya alanında neler yaşandı?

    TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 2018'de medyadaki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

    Ferhat Encu’dan Roboski mesajı: Dayanışmaya çağırıyorum
    Ferhat Encu’dan Roboski mesajı: Dayanışmaya çağırıyorum

    Katliamda yakınlarını kaybeden Ferhat Encu, Roboski için mektup kaleme aldı: Roboski hakikatini gün yüzüne çıkarmak için dayanışmaya çağırıyorum

    GÜNCELLENDİ
    Lüks makam aracı isteyen rektörden savunma: Abartılıyor, sanki Ferrari
    Lüks makam aracı isteyen rektörden savunma: Abartılıyor, sanki Ferrari

    Siirt Üniversitesi Rektörü makam aracı için uydu telefonu ve ısıtmalı koltuk istedi. Tepkilerin ardından 'Her rektörlükte var, sanki Ferrari' dedi.

    Gölcük'teki bungalov ve otel projesine mahkemeden durdurma kararı
    Gölcük'teki bungalov ve otel projesine mahkemeden durdurma kararı

    Gölcük Tabiat Parkı'nda 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesine, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yöneticileri için ceza istemi
    'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yöneticileri için ceza istemi

    ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması nedeniyle haklarında dava açılan TTB yöneticileri hakim karşısına çıktı. Savcı ceza istedi.

    HDP'nin Roboski sorusuna AKP'den yanıt: Roboski Katliamı’nı FETÖ yaptı
    HDP'nin Roboski sorusuna AKP'den yanıt: Roboski Katliamı’nı FETÖ yaptı

    HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, AKP'nin 'Roboski bombardımanı FETÖ yaptı' yanıtını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu.

    Erdoğan: Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim
    Erdoğan: Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 'Benim cumhurbaşkanım değilsin' sözlerine tepki gösterdi: Ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim.

    GÜNCELLENDİ
    Roboskili ailelerden çağrı: Acımıza sahip çıkmak için Roboski’ye gelin
    Roboskili ailelerden çağrı: Acımıza sahip çıkmak için Roboski’ye gelin

    Roboski Katliamı’nın üzerinden 7 yıl geçti. Roboski için adalet ve mücadele çağrısı sürüyor.