YargÄ±tay'dan figÃ¼ran oyuncularÄ± iÅŸÃ§idir kararÄ±

YargÄ±tay, bir figÃ¼ranÄ±n dizi setinde Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda attan dÃ¼ÅŸerek yaralanmasÄ±nÄ± iÅŸ kazasÄ± kabul etti.

YargÄ±tay Hukuk Genel Kurulu, figüranlarÄ±n hizmet akdi kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi olduÄŸuna karar vererek, bir televizyon dizisinde padiÅŸah muhafÄ±zÄ± rolünde oynayan figüranÄ±n çekimler sÄ±rasÄ±nda attan düÅŸerek yaralanmasÄ±nÄ± iÅŸ kazasÄ± kabul etti.

Ajansa baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan bir oyuncu, televizyonda yayÄ±nlanan dizide padiÅŸah muhafÄ±zÄ± rolünde figüran olarak rol aldÄ±. Bir at binme sahnesinde attan düÅŸerek yaralanan figürana saÄŸlÄ±k kurulu kararÄ±yla yüzde 11,30 oranÄ±nda iÅŸ göremezlik raporu verildi. Figüran oyuncu, yaralanmasÄ± nedeniyle maddi tazminat talebiyle Ä°stanbul 3. Ä°ÅŸ Mahkemesinde dava açtÄ±. Mahkeme, sözleÅŸmenin istisna sözleÅŸmesi (eser sözleÅŸmesi) olduÄŸu gerekçesiyle davayÄ± iÅŸ davasÄ± saymadÄ± ve görevsizlik kararÄ± verdi.

YEREL MAHKEME DAVAYI Ä°Åž DAVASI SAYMADI

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre YargÄ±tay Hukuk Genel Kurulu, figüranÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± maddi tazminat davasÄ±nda, Ä°stanbul 3. Ä°ÅŸ Mahkemesinin "figüran ile yapÄ±mcÄ± firma arasÄ±ndaki sözleÅŸmenin iÅŸ deÄŸil eser sözleÅŸmesi olduÄŸu, bu nedenle davanÄ±n iÅŸ mahkemesinde görülemeyeceÄŸi" gerekçesiyle verdiÄŸi görevsizlik kararÄ±nÄ± bozdu ve davanÄ±n iÅŸ mahkemesinde görülmesini karara baÄŸladÄ±.

Bozma kararÄ± üzerine, dosyayÄ± yeniden görüÅŸen yerel mahkeme, ilk kararÄ±nda direndi.

YARGITAY YEREL MAHKEMENÄ°N KARARINI BOZDU

Direnme nedeniyle dosya, YargÄ±tay Hukuk Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, YargÄ±tay 21. Hukuk Dairesini haklÄ± bularak kazanÄ±n iÅŸ kazasÄ± olduÄŸuna, davaya iÅŸ mahkemesinin bakmasÄ± gerektiÄŸine, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na hükmetti.

YargÄ±tay Hukuk Genel Kurulu kararÄ±ndan:

â– "Figüran oyuncularÄ±n sosyal güvenlik hukuku bakÄ±mÄ±ndan sigortalÄ±lÄ±klarÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinde kanun koyucunun da figüran oyuncularÄ± hizmet akdi kapsamÄ±na alarak iÅŸçi kabul ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r"

â– "Yönetmenin talimatlarÄ±yla sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± ve tek görevi figüran oyuncu olarak belli sahnelerde rol almak olan, kendine ait bir iÅŸ organizasyonu da bulunmayan davacÄ±yÄ± eser sözleÅŸmesi kapsamÄ±na almak hukuka uygun deÄŸildir" (HABER MERKEZÄ°)

Set emekÃ§ileri iÃ§in iÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi rehberi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 12:05

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