Eski HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan Urfa'da topraÄŸa verildi

Erbilâ€™de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HDPâ€™li Ä°brahim Ayhanâ€™Ä±n cenazesi getirildiÄŸi Siverekâ€™te binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Nato MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.Â

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HDP’li Ä°brahim Ayhan’Ä±n cenazesi getirildiÄŸi Urfa Siverek’te binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Nato MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda topraÄŸa verildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren bir dönem BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi Partisi (BDP), iki dönem de HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Urfa milletvekilliÄŸi yapan Ä°brahim Ayhan’Ä±n cenazesi, Nato MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda topraÄŸa verildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyeleri, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yerine kayyÄ±m atanan Mardin BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk ve AÄŸrÄ± Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± SÄ±rrÄ± SakÄ±k, partinin bölge milletvekilleri, BarÄ±ÅŸ Anneleri, TJA üyeleri, HDP Urfa, Mardin, ÅžÄ±rnak, DiyarbakÄ±r, Mersin, Adana, AdÄ±yaman, Antep il ve ilçe yöneticileri, kitle örgütü temsilcilerinin olduÄŸu binlerce kiÅŸi cenaze törenine katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: MA

‘SADECE BARIÅž Ä°STEDÄ°’

Hastane önünde duygularÄ±nÄ± dile getiren Ayhan’Ä±n eÅŸi Rezan Ayhan, “EÅŸim o topraklara kaçmadÄ±, dünyaya her ÅŸeyi anlatmaya gitti. Derin insandÄ±, kitaptÄ±, felsefeci idi. Herkes seviyordu. Suçumuz ne? TC. kimliÄŸi taÅŸÄ±mamÄ±z mÄ±, bu topraklarda doÄŸmamÄ±z mÄ±? EÅŸim sadece barÄ±ÅŸ istedi” dedi. Ayhan’Ä±n annesi Zekiye Ayhan’Ä±n “Kimsenin haram lokmasÄ±nÄ± yemedi, kendi ÅŸerefi ve namusuyla yaÅŸadÄ±. Yoruldu, bu zulme kalbi dayanmadÄ±” diyerek hastane önünde aÄŸÄ±tlar yaktÄ±.

Törende yerine kayyÄ±m atanan Mardin BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk Ahmet Türk ve HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan Pervin Buldan birer konuÅŸma yaptÄ±. Ayhan’Ä±n mücadelesini sürdürme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Türk, “Biz bugün, Ä°brahim Ayhan’Ä±n yoldaÅŸlarÄ± arkadaÅŸlarÄ± olarak, bu deÄŸerli ve devrimci kardeÅŸimizi kutsal topraklarda son yolculuÄŸuna uÄŸurluyoruz. Fakat biz biliyoruz ki, Kürt halkÄ±nÄ±n geleceÄŸi ve özgürlüÄŸü için, çok deÄŸerli, çok önemli ve onurlu bir çalÄ±ÅŸma yürüttü. Biz diyoruz ki Ä°brahim arkadaÅŸ emeÄŸin, katkÄ±larÄ±n ve ödediÄŸin bedeller için teÅŸekkürlerimizi sana iletiyoruz. Ä°yi bilesin ki, Kürt halkÄ±, kendi geleceÄŸi, demokrasi ve özgürlüÄŸü için çalÄ±ÅŸanlarÄ±, emek verenleri asla unutmayacaktÄ±r” dedi.

‘SÜRGÜNDE YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°’

Buldan ise ÅŸunlarÄ± söyledi. “Ä°brahim yoldaÅŸÄ±mÄ±z cezaevlerini gördü ama en sonunda sürgünde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kürt halkÄ±na reva görülen her türlü zulme tanÄ±klÄ±k etti, her türlü zulmün karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele etti. Ä°brahim Ayhan, özgürlük, demokrasi, barÄ±ÅŸ ve emek alanÄ±nda büyük bir mücadele verdi. Ancak bu sistem ona bu ülkede yaÅŸamayÄ± reva görmedi. Bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan dolayÄ± bu ülkede tedavi bile olmadÄ±. Kürt halkÄ±nÄ±n baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Her birimiz birer Ä°brahim Ayhan olacaÄŸÄ±z. Onun bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± biz yürüteceÄŸiz. Sevgili Ä°brahim Ayhan, gözün arkada kalmasÄ±n, yoldaÅŸlarÄ±n senin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n mirasa sahip çÄ±kacak.”

KONVOYA YOÄžUN KATILIM

Törene katÄ±lan yurttaÅŸlar Ayhan’Ä±n resimlerini yakalarÄ±na astÄ±. YoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda cenaze yüzlerce araçlÄ±k konvoyla yola çÄ±ktÄ±. Konvoyun önce aile evine gitmesi beklenirken, çarÅŸÄ± merkezindeki yoÄŸun katÄ±lÄ±mdan kaynaklÄ± polisler konvoyun yönünü Nato MezarlÄ±ÄŸÄ±’na çevirdi.

FotoÄŸraf: MA

Kitle cenazeyi mezarlÄ±k camisine taÅŸÄ±rken, polis Drone ile havadan görüntü aldÄ±. Camiye getirilen Ayhan’Ä±n cenazesi dini vecibeler yerine getirildikten sonra defnedildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde 20 Eylül'de geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HDP’li Ä°brahim Ayhan'Ä±n cenazesi Erbil'deki Adli TÄ±p Kurumu önündeki konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan HDP’liler tarafÄ±ndan Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’na getirilmiÅŸti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Siverek'e ulaÅŸacak olan cenaze ilçe devlet hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

TBMM 24 ve 25’inci dönem milletvekilliÄŸi yapan Ä°brahim Ayhan, 5 Ekim 2010’da KCK davasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸ 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarÄ±nÄ±n makul süreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve seçilme haklarÄ±nÄ±n ihlali iddiasÄ±yla yaptÄ±klarÄ± baÅŸvuruyu haklÄ± bulmasÄ± sonucu tahliye edilmiÅŸti. Ayhan 7 Haziran 2015 ve 1 KasÄ±m 2015 Genel Seçimleri’nde de HDP’den Urfa Milletvekili olarak seçilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 17:30

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