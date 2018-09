Eski HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan Urfa'da topraÄŸa verildi

Erbil’de yaşamını yitiren HDP’li İbrahim Ayhan’ın cenazesi getirildiği Siverek’te binlerce kişinin katılımı ile Nato Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yaşamını yitiren HDP’li İbrahim Ayhan’ın cenazesi getirildiği Urfa Siverek’te binlerce kişinin katılımı ile Nato Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bir dönem Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), iki dönem de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa milletvekilliği yapan İbrahim Ayhan’ın cenazesi, Nato Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanlık Divanı üyeleri, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık, partinin bölge milletvekilleri, Barış Anneleri, TJA üyeleri, HDP Urfa, Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Mersin, Adana, Adıyaman, Antep il ve ilçe yöneticileri, kitle örgütü temsilcilerinin olduğu binlerce kişi cenaze törenine katıldı.

‘SADECE BARIŞ İSTEDİ’

Hastane önünde duygularını dile getiren Ayhan’ın eşi Rezan Ayhan, “Eşim o topraklara kaçmadı, dünyaya her şeyi anlatmaya gitti. Derin insandı, kitaptı, felsefeci idi. Herkes seviyordu. Suçumuz ne? TC. kimliği taşımamız mı, bu topraklarda doğmamız mı? Eşim sadece barış istedi” dedi. Ayhan’ın annesi Zekiye Ayhan’ın “Kimsenin haram lokmasını yemedi, kendi şerefi ve namusuyla yaşadı. Yoruldu, bu zulme kalbi dayanmadı” diyerek hastane önünde ağıtlar yaktı.

Törende yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk Ahmet Türk ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Pervin Buldan birer konuşma yaptı. Ayhan’ın mücadelesini sürdürme kararlılığını dile getiren Türk, “Biz bugün, İbrahim Ayhan’ın yoldaşları arkadaşları olarak, bu değerli ve devrimci kardeşimizi kutsal topraklarda son yolculuğuna uğurluyoruz. Fakat biz biliyoruz ki, Kürt halkının geleceği ve özgürlüğü için, çok değerli, çok önemli ve onurlu bir çalışma yürüttü. Biz diyoruz ki İbrahim arkadaş emeğin, katkıların ve ödediğin bedeller için teşekkürlerimizi sana iletiyoruz. İyi bilesin ki, Kürt halkı, kendi geleceği, demokrasi ve özgürlüğü için çalışanları, emek verenleri asla unutmayacaktır” dedi.

‘SÜRGÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ’

Buldan ise şunları söyledi. “İbrahim yoldaşımız cezaevlerini gördü ama en sonunda sürgünde yaşamını yitirdi. Kürt halkına reva görülen her türlü zulme tanıklık etti, her türlü zulmün karşısında mücadele etti. İbrahim Ayhan, özgürlük, demokrasi, barış ve emek alanında büyük bir mücadele verdi. Ancak bu sistem ona bu ülkede yaşamayı reva görmedi. Bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sorunlarından dolayı bu ülkede tedavi bile olmadı. Kürt halkının başı sağ olsun. Her birimiz birer İbrahim Ayhan olacağız. Onun bize bıraktığı mirası biz yürüteceğiz. Sevgili İbrahim Ayhan, gözün arkada kalmasın, yoldaşların senin bıraktığın mirasa sahip çıkacak.”

KONVOYA YOĞUN KATILIM

Törene katılan yurttaşlar Ayhan’ın resimlerini yakalarına astı. Yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze yüzlerce araçlık konvoyla yola çıktı. Konvoyun önce aile evine gitmesi beklenirken, çarşı merkezindeki yoğun katılımdan kaynaklı polisler konvoyun yönünü Nato Mezarlığı’na çevirdi.

Kitle cenazeyi mezarlık camisine taşırken, polis Drone ile havadan görüntü aldı. Camiye getirilen Ayhan’ın cenazesi dini vecibeler yerine getirildikten sonra defnedildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde 20 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren HDP’li İbrahim Ayhan'ın cenazesi Erbil'deki Adli Tıp Kurumu önündeki konuşmaların ardından HDP’liler tarafından Habur Sınır Kapısı’na getirilmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Siverek'e ulaşacak olan cenaze ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

TBMM 24 ve 25’inci dönem milletvekilliği yapan İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010’da KCK davası kapsamında tutuklanmış 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulması sonucu tahliye edilmişti. Ayhan 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde de HDP’den Urfa Milletvekili olarak seçilmişti. (HABER MERKEZİ)

