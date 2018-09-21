BerberoÄŸluâ€™nun kararÄ± GÃ¼venâ€™e Ã¶rnek olur mu?

HDP Milletvekili Leyla GÃ¼ven iÃ§in tahliye baÅŸvurusunda bulunuldu. BaÅŸvuru dilekÃ§esinde CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸluâ€™nun tahliyesi yer aldÄ±.

CHP’nin tutuklu Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun tahliyesinin ardÄ±ndan, gözler cezaevinde kalan tek tutuklu HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e çevrildi. Güven’in avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, YargÄ±tay’Ä±n verdiÄŸi ve emsal olan karardan sonra Güven’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne dilekçe ile baÅŸvurarak, tahliye talebinde bulundu.

Avukat Baydemir tahliye dilekçesinde, ‘Güven’in CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun tahliyesi sonrasÄ± tek tutuklu milletvekili olduÄŸunu’ anÄ±msattÄ±. Dilekçede, ‘Güven’in vekil olduÄŸu için sürekli Meclis’te bulunacaÄŸÄ± ve bu durumun kaçma ÅŸüphesini ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±’ aktarÄ±ldÄ±.

YALÇINDAÄž: TUTUKLAMA DEVAM EDERSE SÄ°YASÄ° BÄ°R MÜDAHALE OLUR’

BaÅŸvuru sonrasÄ± konuÅŸan Avukat YalçÄ±ndaÄŸ, Güven’in tutuklu kalmaya devam edilmesi durumunda, bunun Anayasa’nÄ±n 67. maddesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nce (AÄ°HS) güvence altÄ±na alÄ±nan “serbest seçim hakkÄ±” ve “milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkÄ±”nÄ±n ihlali olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YalçÄ±ndaÄŸ, hakkÄ±nda mahkûmiyet hükmü bulunmayan Güven’in tahliye edilmemesinin sadece kendisinin deÄŸil, partisi HDP oy veren Hakkari seçmenlerinin yasama faaliyetlerine katÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesine yönelik siyasi bir müdahale olacaÄŸÄ±na da ekledi.

TAHLÄ°YE EDÄ°LMEDEN YENÄ°DEN TUTUKLANMIÅžTI

24 Haziran seçimlerinde cezaevindeyken HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven’in, 29 Haziran’da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tahliyesine karar verilmiÅŸ, ancak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine cezaevinden çÄ±kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaparken hakkÄ±nda yeniden tutuklama kararÄ± verilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu tahliye edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:28

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