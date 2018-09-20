Emekli-Senâ€™den zam yaÄŸmuruna karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±

Emekli-Sen Didim Åžubesi, hÃ¼kÃ¼metin emeklilere karÅŸÄ± ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, buna karÅŸÄ± imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

DÄ°SK/Emekli-Sen Didim Åžubesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla zam yaÄŸmuruna karÅŸÄ± imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Genel-Ä°ÅŸ, CHP ve Emek Partisinin destek verdiÄŸi eylemde konuÅŸan Emekli-Sen Didim Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°smail DoÄŸan, her gün yapÄ±lan zamlarÄ± ve TL’nin deÄŸer kaybÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “YÄ±llardÄ±r uyguladÄ±klarÄ± rant ekonomisi ile ülkeyi dÄ±ÅŸarÄ±ya borçlandÄ±rmÄ±ÅŸ, üretimi deÄŸil tüketimi özendiren politikalarÄ±yla, her ÅŸeyi dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ithal eder duruma getirmiÅŸ olanlar, kendilerine karÅŸÄ± ekonomik savaÅŸ yürütüldüÄŸünü söylüyor. Ülkeyi yönetenler, yurttaÅŸa doÄŸruyu söylemiyorlar ve krize karÅŸÄ± gerekli tedbirleri almÄ±yorlar” dedi. Zam yaÄŸmuruna karÅŸÄ± Türkiye çapÄ±nda bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, “Kent merkezinde kuracaÄŸÄ±mÄ±z stantlarda, mahallelerde, kahvelerde, parklarda yani emeklinin olduÄŸu her yerde, imza toplayacaÄŸÄ±z, TBMM merkezine yollayacaÄŸÄ±z” dedi. (AydÄ±n/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:42

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