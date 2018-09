Emekli-Senâ€™den zam yaÄŸmuruna karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±

Emekli-Sen Didim Şubesi, hükümetin emeklilere karşı ekonomik savaş yürüttüğünü ifade ederek, buna karşı imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

DİSK/Emekli-Sen Didim Şubesi yaptığı açıklamayla zam yağmuruna karşı imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Genel-İş, CHP ve Emek Partisinin destek verdiği eylemde konuşan Emekli-Sen Didim Şube Başkanı İsmail Doğan, her gün yapılan zamları ve TL’nin değer kaybını hatırlatarak, “Yıllardır uyguladıkları rant ekonomisi ile ülkeyi dışarıya borçlandırmış, üretimi değil tüketimi özendiren politikalarıyla, her şeyi dolar karşılığı ithal eder duruma getirmiş olanlar, kendilerine karşı ekonomik savaş yürütüldüğünü söylüyor. Ülkeyi yönetenler, yurttaşa doğruyu söylemiyorlar ve krize karşı gerekli tedbirleri almıyorlar” dedi. Zam yağmuruna karşı Türkiye çapında bir imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Doğan, “Kent merkezinde kuracağımız stantlarda, mahallelerde, kahvelerde, parklarda yani emeklinin olduğu her yerde, imza toplayacağız, TBMM merkezine yollayacağız” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Eylül 2018 17:42

www.evrensel.net