Bursa belediyesi yaÅŸlÄ±lardan 7.5 milyon lira topluyor

Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir gibi bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde 65 yaÅŸ Ã¼zeri iÃ§in Ã¼cretsiz olan toplu ulaÅŸÄ±m iÃ§in Bursaâ€™da yaÅŸlÄ±lardan 15 lira alÄ±nÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz günlerde özel halk otobüslerinde yaÅŸlÄ±larÄ±n ÅŸiddete maruz kalmasÄ±na tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, yaÅŸanan olaylardan Bursa BüyükÅŸehir Belediyesini sorumlu tuttu. SarÄ±bal, “YaÅŸlÄ±lar Bursa’da hem para ödüyor hem ÅŸiddete maruz kalÄ±yor” dedi.

Bursa BüyükÅŸehir Belediyesinin, 65 yaÅŸ üstü yaÅŸlÄ±lardan ücretsiz ulaÅŸÄ±m için 15 TL aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan CHP’li Orhan SarÄ±bal, “3 Milyar TL’lik bütçesine raÄŸmen yatÄ±rÄ±m fakiri ve Türkiye’nin en borçlu belediyesi yaklaÅŸÄ±k 500 bin yaÅŸlÄ±nÄ±n 7.5 milyonuna mÄ± kaldÄ±? YaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±z bir de her hafta özel halk otobüslerinde dayak yiyor” dedi.

Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’de 65 yaÅŸ üstü yaÅŸlÄ±larÄ±n nüfuz cüzdanÄ±nÄ± göstererek toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±ndan ücretsiz yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan SarÄ±bal, “Ancak Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi yaÅŸlÄ±lardan kart adÄ± altÄ±nda 15 lira alÄ±yor. Üstelik raylÄ± sistem olan Bursaray’dan da faydalanmÄ±yorlar. 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlar için kiÅŸi baÅŸÄ± aylÄ±k 700 lira özel halk otobüslerine para veriliyor ama yine de ÅŸiddet görüyorlar” dedi. SarÄ±bal, Bursa BüyükÅŸehir yönetimini kastederek, “Hem yaÅŸlÄ±lardan para toplayacaksÄ±nÄ±z. Hem özel halk otobüslerine para ödeyip dayak yemelerine göz yumacaksÄ±nÄ±z” diye konuÅŸtu.

ÜCRETSÄ°Z ULAÅžIM Ä°ÇÄ°N NÜFUS CÜZDANI YETMELÄ°

Bursa BüyükÅŸehir Belediyesinin 500 bini bulan yaÅŸlÄ±lardan para alma uygulamasÄ±na son vermesi gerektiÄŸini belirten SarÄ±bal, “Öncelikle yaÅŸlÄ±lardan 15 lira almaya son verin. YaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n, tÄ±pkÄ± diÄŸer büyük ÅŸehirlerde olduÄŸu gibi, nüfuz cüzdanlarÄ±nÄ± göstererek sadece belediyeye ait otobüs ve özel halk otobüslerinden deÄŸil, belediyeye ait raylÄ± sistem Bursaray’dan da faydalanmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sizin para kaynaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸil” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SarÄ±bal ayrÄ±ca, büyükÅŸehir belediyesinin bu uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için 2 yÄ±l önce dava açan Tüketicileri Koruma DerneÄŸinin baÅŸvurusunun 8 celsedir gerekçeler uydurarak sonuçlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekti. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:07

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