Irak, Türkiye’nin Irak hava sahasının ihlallerini araştıracak

Haydar Abadi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Türkiye’nin Irak hava sahasının ihlallerini araştırma kararı aldı.

Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Başbakan Haydar Abadi başkanlığında toplandı.

Haydar Abadi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, güvenlikle ilgili dört karar aldı.

Rûdaw’ın haberine göre, Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede güvenlik ve istikrar ile toprak ve hava sahası gibi ülkenin egemenliğine yönelik ihlallerin belgelenmesi konularının görüşüldüğü belirtildi. Federal polisin başlıca görev ve sorumluluklarının görüşüldüğü toplantıda, Basra’daki gösteriler de değerlendirildi.

Irak Ulusal Güvenlik Meclisinin aldığı kararlar arasında, “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belgelemek ve Ulusal Güvenlik Meclisinin gündemine getirmesi için çalışmalar yapacak.Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için hazırlıkların tamamlanması” yer aldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Eylül 2018 21:13

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