Ä°ranâ€™dan Avrupaâ€™ya 'harekete geÃ§' uyarÄ±sÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, ABâ€™nin ABDâ€™ye yÃ¶nelik pasif tutumunu sÃ¼rdÃ¼rmesi halinde uranyum zenginleÅŸtirme kapasitesini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, AB’nin ABD’ye yönelik ‘pasif’ tutumunu sürdürmesi halinde, “uranyum zenginleÅŸtirme kapasitesini artÄ±rma” uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Bakan Zarif, ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n etkilerinin telafi edilmesini istedi.

Zarif, ABD’nin ülkesi ile yapÄ±lan nükleer anlaÅŸmadan çekilmesinin ardÄ±ndan, Avrupa BirliÄŸi’nin (AB) Washington’a karÅŸÄ± “pasif tutumunu” eleÅŸtirdi. DW’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Zarif, haftalÄ±k Der Spiegel dergisine verdiÄŸi mülakatta, “ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±nÄ±n etkilerinin telafi edilmesi için AvrupalÄ±larÄ±n ve diÄŸer imzacÄ± ülkelerin harekete geçmesi” gerektiÄŸini söyledi. Zarif, bu etkilerin özellikle “petrol ve bankalar” konusunda görüldüÄŸüne iÅŸaret etti.

AvrupalÄ±larÄ± pasif olmakla suçlayan Zarif, “alÄ±ÅŸ ve veriÅŸ arasÄ±ndaki dengenin bozulmasÄ±” halinde Ä°ran’Ä±n tepki vereceÄŸi tehdidinde bulundu. Bunun için Ä°ran’Ä±n nükleer anlaÅŸmayÄ± feshetmesinin ÅŸart olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Zarif, anlaÅŸmanÄ±nÄ±n “kÄ±smen uygulanmasÄ±nÄ±n” da mümkün olduÄŸunu ifade etti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, olasÄ±lÄ±klardan birinin de Ä°ran’Ä±n uranyum zenginleÅŸtirme kapasitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

‘AB, ENGELLEME MEVZUATI’NI UYGULASIN’

AB’den Ä°ran ile ticaret yapan AvrupalÄ± ÅŸirketleri korumak için hazÄ±rlanan 1996 tarihli “Engelleme MevzuatÄ±’nÄ±n” uygulanmasÄ±nÄ± talep eden Zarif, “ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± nedeniyle Ä°ran ile ticari iliÅŸkilere son veren ÅŸirketlere” ceza verilmesini önerdi. Zarif, AvrupalÄ±larÄ±n sözlerini hayata geçirip geçirmemesi konusunda karar vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Zarif, ülkesinin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile doÄŸrudan görüÅŸmeler yapmasÄ±nÄ±n ÅŸu aÅŸamada mümkün olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

“GörüÅŸmeler için zemin bulunmuyor” diyen Zarif, ABD’nin nükleer anlaÅŸmayÄ± tekrar kabul etmesi halinde “görüÅŸmelerde bulunmayÄ± düÅŸünmenin mümkün olabileceÄŸini” ifade etti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:53

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