SaÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nda gÃ¼nlerdir test yapÄ±lamÄ±yor

Cizre'deki aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezinde Enzim baÄŸlantÄ±lÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k testi ve biyokimya testleri yapÄ±lamÄ±yor.

Cizre'de tek tahlil laboratuvarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 1 No’lu Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde ÅŸirket ile olan sözleÅŸme yenilenmediÄŸi için yaklaÅŸÄ±k 10 gündür Elisa testi (Enzim baÄŸlantÄ±lÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k testi) ve biyokimya testleri yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle hastalar maÄŸdur.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde yaÅŸayan ve hastalÄ±ÄŸa yakalanan yurttaÅŸlar bugünlerde dertli. Nedeni ise, ilçedeki tek tahlil laboratuvarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 1 No’lu Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi’nde yaklaÅŸÄ±k 10 gündür Elisa testi ve Biyokimya testlerinin yapÄ±lamÄ±yor olmasÄ±.

Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünün saÄŸlÄ±k merkezindeki laboratuvarÄ±n ihalesini elinde bulunduran firma ile olan sözleÅŸmeyi yenilememesinden kaynaklÄ± testlerin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Toplamda 8 saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ilçede, söz konusu testlerin yapÄ±lmamasÄ±ndan kaynaklÄ± büyük bir maÄŸduriyet yaÅŸayan hasta yurttaÅŸlar ise, Ä°lçe Devlet Hastanesine yönlendiriliyor. Ancak yönlendirildikleri hastanede muayene sÄ±rasÄ± bulabilmek için uzun bir süre beklemek zorunda kalan hastalar, bu duruma tepkili. 140 bini aÅŸkÄ±n insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilçede, yol açÄ±lan bu maÄŸduriyetin ne zaman çözüleceÄŸi ise bilinmiyor.

Ä°L SAÄžLIK MÜDÜRLÜÄžÜ: Ä°HALE HAFTAYA YAPILACAK

KarÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bu sorun üzerine 1 No’lu Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi yetkilileri ile görüÅŸmek isteyen Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n, sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±. Yetkililer, KaymakamlÄ±k izni doÄŸrultusunda ancak konuÅŸabileceklerini ifade etti. Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü yetkilileri ise, söz konusu testlerin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayarak, önümüzdeki hafta ihalenin sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. (ÅžIRNAK)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:30

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