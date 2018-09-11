ESHOT Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±: Servislerimizi geri istiyoruz

Ä°zmir'de TÃ¼m Bel-Sen Ã¼yesi ESHOT Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, servislerinin geri verilmesini istedi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ile BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Tüm Yerel-Sen arasÄ±nda imzalanan toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin ardÄ±ndan büyükÅŸehir bünyesinde çalÄ±ÅŸan belediye emekçileri için ulaÅŸÄ±m kartÄ± uygulamasÄ± getirildi ancak uygulamadan olumsuz etkilenen çalÄ±ÅŸanlar da bulunuyor. Uygulama ile birlikte, ESHOT’un Buca Ä°nönü Mahallesi’nde Genel MüdürlüÄŸünde çalÄ±ÅŸan kamu emekçilerinin servisleri kaldÄ±rÄ±ldÄ±. UlaÅŸÄ±m açÄ±sÄ±ndan zor bir yerde bulunan müdürlüÄŸün 13 servisi 17 Temmuz itibari ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ± birden fazla aktarma yaparak müdürlük binasÄ±na ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

YaÅŸanan ulaÅŸÄ±m problemi ile ilgili Tüm Bel-Sen Ä°zmir 1 Nolu Åžube basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Genel müdürlüÄŸün giriÅŸinde yapÄ±lan açÄ±klamada servislerin geri verilmesi istendi. AçÄ±klamaya yine ulaÅŸÄ±m konusunda sorun yaÅŸayan ESHOT iÅŸçileri de katÄ±lÄ±rken ESHOT Güvenlik Müdürünün eylemi baÅŸÄ±ndan sonuna kadar çektiÄŸi görüldü. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Åžube Yöneticisi ESHOT çalÄ±ÅŸanÄ± Buse Engin, “ESHOT Genel MüdürlüÄŸü, sendikamÄ±z Tüm Bel-Sen ile görüÅŸülmeli ve daha önce kullanÄ±lan tüm servislerin uygun bir formülle aynÄ± güzergahlarda çalÄ±ÅŸmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:32

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