Nihat DoÄŸan'dan ÅŸikayetÃ§i olan aile ÅŸikayetlerinden vazgeÃ§ti

Nihat DoÄŸan tarafÄ±ndan alÄ±konulduklarÄ± iddia edilen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ailesi ÅŸikayetinden vazgeÃ§ti.

2 kÄ±z çocuÄŸunu evinde alÄ±koyduÄŸu iddiasÄ±yla gündeme gelen Nihat DoÄŸan hakkÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. 11 ve 16 yaÅŸlarÄ±ndaki iki kÄ±zÄ±n ailesi, Nihat DoÄŸan hakkÄ±ndaki ÅŸikâyetlerinden vazgeçtikleri yönünde savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekçe verdi. AyrÄ± ayrÄ± dilekçe veren anne ve baba “Olay bize yanlÄ±ÅŸ aksettirilmiÅŸ. Tamamen yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma söz konusu. Nihat DoÄŸan’dan ÅŸikayetçi deÄŸiliz” dedi.

'OLAY BÄ°ZE YANLIÅž AKSETTÄ°RÄ°LMÄ°Åž, ÅžÄ°KAYETÇÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z'

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'Ä±n haberine göre, kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n babasÄ± Musa Zilan, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na verdiÄŸi ÅŸikayetten vazgeçme dilekçesinde ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "7 Eylül 2018 tarihinde çocuklarÄ±mÄ±n Nihat DoÄŸan isimli ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan alÄ±konulduÄŸuna iliÅŸkin olarak Eyüp Sultan Çocuk Büro AmirliÄŸi'nde ÅŸikayet oldum. Ancak devam günlerde gerek çocuklarÄ±m ile yaptÄ±ÄŸÄ±m birebir görüÅŸmelerde gerekse de olayÄ±n bana anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde vücut bulmadÄ±ÄŸÄ±ndan sebeple olaylarÄ±n tamamen bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine tarafÄ±ma nakledildiÄŸi, Nihat DoÄŸan isimli ÅŸahÄ±s ile ÅŸikayete konu olabilecek herhangi bir uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n aramÄ±zda olmadÄ±ÄŸÄ±, tüm yaÅŸanan bu hadiselerin bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmadan sadÄ±r olduÄŸunu, bu sebeple Nihat DoÄŸan isimli ÅŸahÄ±stan davacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtmek isterim. Bu nedenle ÅŸikayetimden vazgeçiyorum. DavacÄ± ve ÅŸikayetçi deÄŸilim."

AynÄ± ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dilekçeyi de kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n annesi Derya Zilan soruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na teslim etti.

DiÄŸer taraftan Nihat DoÄŸan'Ä±n polis zoruyla gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, emniyetin daveti üzerine Eyüp'teki bir karakolda ifade verdiÄŸi, ifadesinin ardÄ±ndan da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

DoÄŸan'Ä±n ifadesinde, kÄ±z çocuklarÄ±yla asla kötü niyetle görüÅŸmediÄŸini, balkonda kendilerini gören bir yakÄ±nlarÄ±nÄ±n olayÄ±, aile ve polise yanlÄ±ÅŸ aksettirmesi üzerine bütün olaylarÄ±n bu noktaya geldiÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi.

'BEYAZ TV'DEN KOVULDU' Ä°DDÄ°ASI

11 ve 17 yaÅŸÄ±nda iki kÄ±z çocuÄŸunu alÄ±koyma iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Nihat DoÄŸan'a Beyaz TV'de yayÄ±nlanan "Söylemezsem Olmaz" programÄ±ndaki iÅŸine son verildiÄŸi iddia edildi. Ses sanatçÄ±sÄ± ve yazar Onur Akay, Nihat DoÄŸan’Ä±n Beyaz TV’deki iÅŸine son verildiÄŸini iddia etti! Akay, “Ve Beyaz TV, Nihat DoÄŸan’Ä±n "Söylemezsem Olmaz" programÄ±ndaki yorumculuÄŸuna son verdi...” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 07:59

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