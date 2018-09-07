Turkcell 18 milyon aboneden 330 milyon â€˜haksÄ±z kazanÃ§â€™ elde etti

CHP'li Orhan SarÄ±bal, Turkcellâ€™in kredi kartÄ± ile iÅŸlem yapan abonelerinden iÅŸlem baÅŸÄ±na 1.5 lira haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, GSM operatörü Turkcell’in kredi kartÄ±yla iÅŸlem yapan abonelerinden iÅŸlem yÄ±llÄ±k 330 milyon 300 bin TL haksÄ±z kazanç saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

‘LAFI DOLANDIRMAYIN, KESÄ°NTÄ°LERÄ° Ä°ADE EDÄ°N’

Turkcell, faturalarÄ±nÄ± kredi kartÄ± ile ödemek isteyen abonelerinden 1,5 lira iÅŸlem ücreti alÄ±yor diyen SarÄ±bal, “Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirdiÄŸimizde Turkcell’den açÄ±klamalar geldi ama iddiamÄ±za cevap yok. LafÄ± dolandÄ±rmayÄ±n, abonelerden haksÄ±z yere aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z parayÄ± iade edin” dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: “TarafÄ±mdan 6 Eylül 2018 tarihinde yapÄ±lan ve Turkcell’in 18 milyon abonesinden 1 yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± 330 milyon haksÄ±z yere iÅŸlem bedeli aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamama, CEO’su Kaan TerzioÄŸlu twitter hesabÄ±ndan sonra da Turkcell’den yazÄ±lÄ± cevap verdi.Turkcell açÄ±klamasÄ±nda “otomatik ödeme talimatÄ± bulunan müÅŸterilerin kredi kartlarÄ±ndan hiçbir komisyon alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ve bayilerde kredi kartlÄ± ürün satÄ±ÅŸÄ±, kredi kartlÄ± ile TL yükleme ve kredi kartlÄ± paket satÄ±ÅŸlarÄ± gibi birçok iÅŸlemin ücretsiz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” diyerek lafÄ± dolaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bizim dediÄŸimiz ÅŸudur; Turkcell aboneleri faturalarÄ±nÄ± ödemek için kredi kartlarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nda haksÄ±z yere 1,5 lira kesinti ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Turkcell tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda bunu yalanlayan bir ifade yok. Ama, açÄ±klama yalanlama diye yayÄ±nlanÄ±yor.Åžimdi TURKCELL’e soralÄ±m:1- Kredi kartlarÄ± yasasÄ±nÄ±n 17 maddesi 1. FÄ±krasÄ± “üye iÅŸleri kart hamilinden ve kartÄ±n kullanÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla komisyon ve benzeri isim altÄ±nda ilave bir ödeme yapmasÄ±nÄ± isteyemez” der. Öyle ise Turkcell aboneleri kredi kartÄ± ile ödeme yaparken neden 1,5 lira iÅŸlem ücreti ödemek zorunda kalÄ±yorlar? Turkcell timlerinde bu uygulama üç aydÄ±r sürmektedir. Bayileri bile bu uygulamadan rahatsÄ±zdÄ±r.2- Biz ödeme belgelerinden ispatlÄ±yoruz. Turkcell’Ä±n bu konuda “bunu bankalar alÄ±yor” açÄ±klamasÄ± gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. BankalarÄ±n ne alacaÄŸÄ± BDDK tarafÄ±ndan yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu tebliÄŸ 3 Ekim 2014 yÄ±lÄ±nda resmi gazete 29138 sayÄ±lÄ±dÄ±r. Bu tebliÄŸ sen sonra baÅŸka bir ÅŸey söz konusu deÄŸildi.3- Turkcell, o zaman hangi bankalarÄ±n bu komisyonunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klasÄ±n. Ancak açÄ±klayamaz.4- Ödememe için Turkcell timlere gidildiÄŸinde numaralar söylenerek iÅŸlem yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸlem bittiÄŸinde fatura artÄ± 1,5 TL otomatik çÄ±kÄ±yor.5- Peki bu uygulama neden diÄŸer GSM operatörleri tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±yor.Sonuç olarak Turkcell’in yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlem doÄŸru deÄŸildir. Yasal da deÄŸildir. Buna son vermeli ve bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± kesintileri abonelerine iade etmelidir.”(Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 20:23

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