Sivas'ta minibÃ¼sÃ¼n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± ayÄ± Ã¶ldÃ¼, ayÄ± Ã§evredekiler tarafÄ±ndan yol kenarÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sivas'ta, aniden yola çÄ±kan ayÄ±ya minibüs çarptÄ±. Ölen ayÄ±, çevredekiler tarafÄ±ndan yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza saat 23.45 sÄ±ralarÄ±nda, Sivas Erzincan karayolu Göydün Köyü yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Sivas'tan NevÅŸehir'e istikametine giden Nuri Vural yönetimindeki minibüs, aniden yola çÄ±kan ayÄ±ya çarptÄ±. Kaza sonrasÄ± minibüsü durduran sürücü Vural, neye çarptÄ±ÄŸÄ±na bakmak için döndüÄŸünde ayÄ± olduÄŸunu fark edince korkarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Vural, olay yerinden yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra aracÄ±nÄ± durdurarak polise haber verdi. Ölen olan ayÄ± çevredekiler tarafÄ±ndan yol kenarÄ±na alÄ±ndÄ±. Minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafÄ±ndan inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Sivas/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 07:42

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