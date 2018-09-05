CHP: 'Adalet YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ndeki dinleme skandalÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±n

CHP, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± 'Adalet YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' sÄ±rasÄ±nda partililerin telefonlarÄ±nÄ±n dinlediÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

CHP GrupbaÅŸkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, ve Engin Özkoç tarafÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä± Adalet YürüyüÅŸü sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kan dinleme skandalÄ±nÄ±n tüm boyutlarÄ±yla açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±, Almanya’dan bu yazÄ±lÄ±mÄ±n satÄ±n alÄ±nma sürecinde yanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± ve parlamentonun hukukunun korunmasÄ± noktasÄ±nda sorumluluÄŸunu yerine getirmeye davet etti.

SUÇ DUYURULARINDA YOL ALINMIYOR

YazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan GrupbaÅŸkanvekilleri ÅŸöyle dedi:

“YalnÄ±zca istihbarat örgütleri tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nabilen bir yazÄ±lÄ±m yoluyla bu dinlemenin gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olmasÄ± akÄ±llarda çok ciddi soru iÅŸaretleri yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Almanya’da üretilen bu programÄ±n Türkiye’de hangi kuruma ya da kime satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda kamuoyuna açÄ±k biçimde yürütme organÄ±na yöneltilen sorulardan tatmin edici bir yanÄ±t alÄ±nmamÄ±ÅŸ, milletvekillerimizin ve yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda dinlendiÄŸi tespit edilen partililerin yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurularÄ±nda ise henüz anlamlÄ± bir yol alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu sürece iliÅŸkin yaÅŸanan sessizlik akÄ±llara yazÄ±lÄ±mÄ±n Emniyet Ä°stihbarat ya da Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±’na satÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi, dinleme olayÄ±nÄ±n Adalet ve KalkÄ±nma Partisi yöneticilerinin bilgisi dahilinde ve onayÄ±yla gerçekleÅŸmiÅŸ olabileceÄŸini getirmektedir."

SORUMLULUÄžUNUZU YERÄ°NE GETÄ°RÄ°N

Bu konuda YÄ±ldÄ±rÄ±m’a gerekli bilgileri verebileceklerini belirten vekiller “Bu çerçevede, Adalet YürüyüÅŸü sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kan dinleme skandalÄ±nÄ±n tüm boyutlarÄ±yla açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±, Almanya’dan bu yazÄ±lÄ±mÄ±n satÄ±n alÄ±nma sürecinde yanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± ve parlamentonun hukukunun korunmasÄ± noktasÄ±nda sorumluluÄŸunuzu yerine getirmenizi talep ediyoruz” dedi.

NE OLMUÅžTU?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun geçen yÄ±l düzenlediÄŸi Adalet YürüyüÅŸü sÄ±rasÄ±nda partililerin “dinlendiÄŸi” iddia edilmiÅŸti, Almanya’da yayÄ±mlanan Süddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR’de yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisindekileri “dinleme, izleme” faaliyeti, CHP’lilerin telefonlarÄ±na Alman devletinin de kullandÄ±ÄŸÄ± savunulan Alman yazÄ±lÄ±m ÅŸirketi Finfisher’in bir uygulamasÄ±yla bulaÅŸtÄ±rÄ±lan virüsle gerçekleÅŸti. Haberde, bu casus programÄ±n Türkiye’ye nasÄ±l gönderildiÄŸinin ise bilinmediÄŸi kaydedildi. “Finspy” isimli uygulamayla yapÄ±lan bu izlemenin dijital sivil haklar grubu Access Now’un araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi. (Ankara/EVRENSEL)

CHP'lilerden 'dinleme' iddiasÄ±yla ilgili suÃ§ duyurusu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:23

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