BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ bu yÄ±l 4 milyar dolar kar etti

BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÃ¢rÄ± Temmuz ayÄ±nda 33 milyar 554 milyon lira olarak gerÃ§ekleÅŸti. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda bu rakam 29 milyar lira olmuÅŸtu.

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Temmuz ayÄ±na iliÅŸkin "Türk BankacÄ±lÄ±k Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayÄ±mlandÄ±.

Rapora göre, bankacÄ±lÄ±k sektörünün kârÄ± temmuz ayÄ±nda 33 milyar 554 milyon lira olarak gerçekleÅŸti. GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda bu rakam 29 milyar lira olmuÅŸtu. Sektörün aktif toplamÄ± ise yüzde 17,5'lik artÄ±ÅŸ gösterdi.

SEKTÖRÜ AKTÄ°F TOPLAMI GEÇEN YILA GÖRE ARTIÅž KAYDETTÄ°

Rapora göre, temmuz ayÄ±nda Türk bankacÄ±lÄ±k sektörünün aktif büyüklüÄŸü 3 trilyon 828 milyar 821 milyon lira düzeyinde gerçekleÅŸti. Sektörün aktif toplamÄ± 2017 sonuna göre 570 milyar 979 milyon lira (yüzde 17,5) arttÄ±. Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 419 milyar 134 milyon lira, menkul deÄŸerler 448 milyar 897 milyon lira oldu. Geçen yÄ±lÄ±n sonuna göre sektörün aktif büyüklüÄŸü yüzde 17,5, krediler yüzde 15,3 ve menkul deÄŸerler toplamÄ± yüzde 11,8 yükseldi. Yine kredilerin takibe dönüÅŸüm oranÄ±, temmuzda yüzde 3,1 düzeyinde oldu.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI

BankalarÄ±n kaynaklarÄ± içinde, en büyük fon kaynaÄŸÄ± durumunda olan mevduat temmuzda geçen yÄ±lÄ±n sonuna göre yüzde 15,1 artarak 1 trilyon 969 milyar 566 milyon lira oldu. 2017 sonuna göre öz kaynak toplamÄ± yüzde 10,8 artarak 397 milyar 915 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. Temmuz 2018 döneminde sektörün dönem net kârÄ± 33 milyar 554 milyon lira, sermaye yeterliliÄŸi standart oranÄ± ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleÅŸti. Geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde net kâr 29 milyar TL düzeyindeydi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:47

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