Antalya Belek sahilinde caretta caretta Ã¶lÃ¼mleri

Antalya'nÄ±n dünyaca ünlü sahili Belek'te, caretta caretta yuvalarÄ±nÄ± korumaya alan ve yavrularÄ±n denizle buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ekolojik AraÅŸtÄ±rmalar DerneÄŸi (EKAD) ekibi, bu yaz yetiÅŸkin 5 caretta caretta ölümüyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 20 gün önce kumun içinde ölü bulunan genç kaplumbaÄŸanÄ±n balÄ±kçÄ± aÄŸlarÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi belirtildi.

Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuva alanÄ± olan Belek sahillerinde 20 yÄ±ldÄ±r deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n gönüllü koruyuculuÄŸunu yapan EKAD ekibi, bu yÄ±l yuva sayÄ±sÄ± 2 bin 100'e ulaÅŸan sahilde, ölü 5 yetiÅŸkin deniz kaplumbaÄŸasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Traktör ve aÄŸÄ±r iÅŸ makineleriyle girilerek belediyenin dahi kum aldÄ±ÄŸÄ± ve birçok kiÅŸinin araçlarÄ±yla girerek caretta caretta yuvalarÄ±na zarar verdiÄŸi sahilde, son olarak 20 gün önce caretta caretta ölüsü bulundu.

EKAD BaÅŸkanÄ± Dr. Ali Fuat Canbolat, bin yumurtadan ancak 2 ya da 3'ünün hayatta kalabildiÄŸi caretta carettalarÄ±n yuva alanlarÄ±nÄ±n büyük tehditlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkat çekti. Canbolat, yaklaÅŸÄ±k 20 gün önce sahile vurduÄŸu düÅŸünülen ölü bir kaplumbaÄŸanÄ±n yeni erginleÅŸmiÅŸ, genç bir birey olduÄŸunu söyledi. KaplumbaÄŸanÄ±n balÄ±kçÄ± aÄŸlarÄ±na takÄ±larak ölmüÅŸ olabileceÄŸini belirten Canbolat, "Zaman zaman karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. AslÄ±nda bu yÄ±l ölü bireylere sezon baÅŸÄ±nda baya rastladÄ±k. ÇiftleÅŸme zamanÄ±nda çok ölü birey çÄ±ktÄ±. Bunlar, dalgalarla kÄ±yÄ±ya vuruyordu. Yaz boyunca çok fazla ölü bireye rastlamadÄ±k. Toplam 5 ölü birey gördük Belek sahillerinde. Bu da onlardan biri. BazÄ±larÄ± da doÄŸal olarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor, onlar daha olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ büyük bireyler" dedi.

EKAD ekibi, Belek sahillerini de içine alan Kundu, Kadriye, BoÄŸazkent ve Denizkent'ten oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 30 kilometrelik sahil bandÄ±nda 1999'dan bu yana nesli tehlike altÄ±ndaki türlerden kÄ±rmÄ±zÄ± listedeki caretta carettalara yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 12:27

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