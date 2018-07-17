OHAL'i kalÄ±cÄ± hale getiren yasa teklifi PerÅŸembe gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek

OHAL'den sonrasÄ± iÃ§in yeni dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren yasa tasarÄ±sÄ± 19 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Adalet Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. TasarÄ±yla OHAL uygulamalarÄ± yasalaÅŸÄ±yor.

Birkan BULUT

Ankara

AKP Grup BaÅŸkan Vekili Bülent Turan, OHAL’in 18 Temmuz’da kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ArdÄ±ndan AKP milletvekilleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kanun teklifini Meclis BaÅŸkan VekilliÄŸine verdiklerini duyurdu. Komisyon, teklifi 19 Temmuz PerÅŸembe günü saat 10.00'da görüÅŸecek.Teklif yasalaÅŸÄ±rsa; OHAL uygulamalarÄ± kalkmak bir yana yasalaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.

PERÅžEMBE GÜNÜ KOMÄ°SYONDA GÖRÜÅžÜLECEK

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, AKP Grup baÅŸkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu ve Cahit Özkan'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Adalet Komisyonuna sevk etti. Komisyon, teklifi 19 Temmuz PerÅŸembe günü saat 10.00'da görüÅŸecek. Teklif, TBMM Genel Kurulunda ise gelecek hafta ele alÄ±nacak.

TEKLÄ°FTE NELER VAR?

Kanun teklifi ile valiye ÅŸüpheli gördüÄŸü kiÅŸiyi 15 gün ÅŸehirden atma, ayrÄ±ca toplantÄ± ve gösterileri engelleme yetkisi veriliyor. GözaltÄ± süresi 4 güne çÄ±karÄ±lÄ±yor. Kurumlar ihraç için komisyon kurabiliyor. Tüm ÅŸahÄ±s ve kurumlara uygulanan ara buluculuk ÅŸartÄ± MÄ°T’e uygulanmÄ±yor. AyrÄ±ca MÄ°T bilgi edinme kapsamÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Öte yandan sulh ceza hakimi kararÄ± veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde askeri birlik komutanÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± emri ile kiÅŸilerin üst ve araçlarÄ± aranabilecek.

OHAL uygulamalarÄ±nÄ± sürdürecek nitelikteki kanun teklifi Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu. 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± Meclis'e sunulan ilk yasa teklifi AKP milletvekilleri tarafÄ±ndan verildi. 27 maddeden oluÅŸan teklif, 18 Temmuz'da sona erecek OHAL uygualamalarÄ±nÄ±n devamÄ± niteliÄŸini taÅŸÄ±yor. Teklif ÅŸayet kabul edilirse 3 yÄ±l boyunca yürürlükte olacak. Peki teklifte neler var?

VALÄ°LER ÅžEHRE GÄ°RÄ°Åž-ÇIKIÅžI YASAKLAYABÄ°LECEK

Teklifin kabul edilmesi halinde valiler kamu düzenini veya güvenliÄŸini bozacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü kiÅŸiler hakkÄ±nda ciddi belirtilerin bulunduÄŸu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±rlayabilecek. Belli yerlerde veya saatlerde kiÅŸilerin dolaÅŸmalarÄ±nÄ± toplanmalarÄ±nÄ± araçlarÄ±n seyirlerini düzenleyebilecek veya kÄ±sÄ±tlayabilecek. RuhsatlÄ± da olsa her çeÅŸit silah ve merminin taÅŸÄ±nmasÄ± ve naklini yasaklayabilecek.

GECE TOPLANTI VE YÜRÜYÜÅžE BÄ°R ÅžART DAHA

ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu’nda gece yapÄ±lacak gösteri ve yürüyüÅŸlere iliÅŸkin düzenleme yapÄ±ldÄ±. Saat 24.00’e kadar yapÄ±lacak toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerine “VatandaÅŸlarÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± ve katlanÄ±lmaz derecede zorlaÅŸtÄ±rmayacak” ibaresi eklendi.

ASKERLERÄ°N EMRÄ°YLE ÜST ARAMASI YAPILABÄ°LECEK

Sulh ceza hakimi kararÄ± veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde askeri birlik komutanÄ± veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazÄ±lÄ± emri üzerine kiÅŸilerin üstleri, araçlarÄ±, özel kaÄŸÄ±tlarÄ± veya eÅŸyasÄ± aranabilecek. AyrÄ±ca hakim veya birlik komutanÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± emri ile jandarma hizmet binalarÄ± ve eklentilerinde, askerlik yapan erbaÅŸ ve erlerin üstü, özel kaÄŸÄ±tlarÄ± ve eÅŸyasÄ± aranabilecek.

GÖZALTI SÜRESÄ° 4 GÜN

GözaltÄ± sürelerine iliÅŸkin yapÄ±lan düzenlemede, kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± yerden en yakÄ±n hakim veya mahkemeye götürüldüÄŸü süre dÄ±ÅŸÄ±nda gözaltÄ± süresi 2 gün olarak belirlendi. Toplu olarak iÅŸlenen suçlarda bu süre 4 günü geçemeyecek. Ancak “Delil toplanmasÄ±ndaki güçlük ve dosyanÄ±n kapsamlÄ± olmasÄ±” gibi gerekçelerle gözaltÄ± süresi en fazla iki kere uzatÄ±labilecek. GözaltÄ± uzatma kararÄ± 2 gün ve 4 gün sürelerine baÄŸlÄ± kalÄ±narak, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n istemi üzerine yakalanan kiÅŸi dinlenerek hakim tarafÄ±ndan verilebilecek.

KURUMLAR Ä°HRAÇ EDEBÄ°LECEK

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan KHK’ler ile yapÄ±lan ihraçlar konusunda da bir düzenleme yapÄ±ldÄ±. Önümüzdeki 3 yÄ±l boyunca Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay, Hakimler SavcÄ±lar Kurulu (HSK) SayÄ±ÅŸtay, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸturulan komisyonlar tarafÄ±ndan kurumlar kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n görevine son verebilecek.

MÄ°T’E ARA BULUCU ÅžARTI YOK

Devlet Ä°stihbarat Hizmetleri ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± Kanunu’nun 30. maddesine ise “MÄ°T’in tarafÄ± olduÄŸu hukuk uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda, dava ÅŸartÄ± olarak öngörülen ara buluculuk dahil, ara buluculuk usulü uygulanmaz”, “MÄ°T, 4982 sayÄ±lÄ± Bilgi Edinme HakkÄ± Kanunu kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r” ibareleri eklendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 11:25

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