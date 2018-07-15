Sulama kanallarÄ±nda yÃ¼zen Ã§ocuklar: Ãœcretsiz havuz olsa niye gelelim

Adana'da Devlet Su Ä°ÅŸlerine (DSÄ°) ait sulama kanallarÄ±nda yÃ¼zen Ã§ocuklar, Ã¼cretsiz yÃ¼zÃ¼lecek havuzlarÄ±n eksikliÄŸinden ÅŸikayet ediyor.

Volkan PEKAL

Adana

Hüseyin Bülgen, Muharrem Saraç ve Suriye uyruklu Ä°brahim Rimi, Adana’da son bir ayda, serinlemek için girdikleri Devlet Su Ä°ÅŸlerine (DSÄ°) ait sulama kanallarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybeden üç isim. Adana’nÄ±n özellikle yoksul mahallelerinde DSÄ° sulama kanallarÄ±nda serinlemek bir ‘kültür’ haline gelmiÅŸ. HavalarÄ±n çok sÄ±cak olmasÄ±, çocuklar ve gençler için kültürel sosyal etkinlikler gerçekleÅŸtirecekleri alanlarÄ±n yetersiz olmasÄ± ve sulama kanallarÄ±nÄ±n girip çÄ±kmaya fiziki olarak çok müsait olmasÄ± önde gelen faktörlerden. “Sulama kanallarÄ±na helikopterli operasyon” diye duyurulan polisiye önlemler de yeterli olmuyor.

‘TABELA KOYMAK YETMÄ°YOR’

Adana’nÄ±n YüreÄŸir ilçesi, Ege Bagatur BulvarÄ± üzerindeki kanalda birkaç gün önce 15 yaÅŸÄ±ndaki Muharrem Saraç’Ä±n boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen gençler ve küçük yaÅŸtaki çocuklar yüzmeye devam ediyor. Kanal kenarlarÄ±nda bel hizasÄ±ndaki korkuluklarda yazan “Suya girmek tehlikelidir” yazÄ±sÄ±na raÄŸmen. Korkup korkmadÄ±klarÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda bazÄ±larÄ± korkmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Havuza neden gitmediklerini sorduÄŸumuz çocuklardan “3 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim’in anlattÄ±klarÄ± gitmemelerinin temel nedenini ortaya koyuyor; “Bir kere arkadaÅŸlarla gittik 50 kuruÅŸ eksik diye havuzun sahibiyle kavga ettik, bir daha da gitmedik” diyor. Kanala gitme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± “Yedi yirmi dört kanaldayÄ±z” diye açÄ±klayan Ä°brahim, “Ama ücretsiz olsa havuza gideriz” diyor.

‘HAVUZ ÇOK PARA’

15 YaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Suriyeli mülteci bir çocuk. Bir matbaada çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda arkadaÅŸÄ±yla birlikte kanala geldiÄŸini anlatan Hüseyin de “Havuza gidiyoruz çok para. Haftada 200 lira alÄ±yorum. 4 lira istiyorlar. Her gün gidemiyoruz. Ücretsiz havuz olsa burada yüzmem. Bu su pis, havuzun suyu beyaz. Ücretsiz olsa niye buraya geleyim” diyor. Yüzmeyi havuzda öÄŸrendiÄŸini anlatan Hüseyin, “Ä°lk önce atladÄ±m hemen çÄ±ktÄ±m. Gire çÄ±ka alÄ±ÅŸtÄ±m” diyor. Hüseyin’in arkadaÅŸÄ± 17 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸ arkadaÅŸÄ± Besil de havuzu tercih ettiÄŸini ama paralarÄ±nÄ±n yetmediÄŸini belirterek “Burada korkuyoruz ama hava sÄ±cak” diyor.

‘ÇÄ°TLER MERKEZÄ° YERLERDE’

Adana’da 1950’lere kadar sadece Seyhan Nehri’nin olduÄŸunu ifade eden Ä°MO Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Zekeriya Tranbayburt, 50’de Seyhan Baraj Gölü yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana’nÄ±n sulama ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için baraj gölünün saÄŸ ve sol sahillerine ikiÅŸer tane olmak üzere 4 tane sulama kanalÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. O dönemde ilk kez tarÄ±m iÅŸçilerinin serinlemek için kanallara girdiklerini ifade eden Turanbayburt, daha sonra mahalle-lerde gençlerin de serinlemek için kanallara girmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kanallar ilk açÄ±ldÄ±klarÄ±nda ÅŸehrin eÄŸim yönüne baÄŸlÄ± olarak kuzey yönünde yaÄŸmura baÄŸlÄ± sellerin kanala zarar vermemesi için kazÄ±lÄ±rken çÄ±karÄ±lan malzemenin sedde olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Turanbayburt, seddelerin bulunduÄŸu alanlarÄ±n trafiÄŸe açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Seddeler varken kanala girmenin daha zor olduÄŸunu, sadece güney yönünden girilebildiÄŸini ifade eden Turanbayburt, günümüzde de ÅŸehir merkezinde bulunan yerlere çit yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yetersiz olduÄŸunu söyledi.

‘CEP HAVUZLAR ÇÖZÜM OLABÄ°LÄ°R’

Burada görevin yerel yöneticiler, DSÄ°, valiliÄŸe düÅŸtüÄŸünü dile getiren Turanbayburt, “Ä°lgili kurumlar bununla ilgili bir istiÅŸare yaptÄ±ÄŸÄ±nda çözüm kolay. KanalÄ±n kenarÄ±nda Beyazevler’de yüzme havuzu var. Ä°nsanlar oraya geliyor serinliyor. KanallarÄ±n kenarlarÄ±na buna benzer cep havuzlar yapÄ±larak, suyu arÄ±tÄ±larak sorun çözülebilir. Kanal kenarlarÄ±nda zaten kendiliÄŸinden bir hareketlilik oluyor. Buna yüzme havuzlarÄ± da eklenebilir. ÇocuklarÄ±n yüzme öÄŸrenmesi için yüzme havuzlarÄ±nÄ±n ücretsiz olmasÄ± gerekir” dedi. Ekonomik sorunlarÄ±n yanÄ±nda eÄŸitimsizliÄŸin de boÄŸulmalara neden olduÄŸunu söyleyen Turanbayburt, “Seyhan Belediyesinin geçtiÄŸimiz yÄ±llarda okullarda yaptÄ±ÄŸÄ± portatif havuzlarÄ± örnek göstererek bu konuda okullarda eÄŸitim verilebilir” dedi.

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