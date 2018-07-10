'YaÅŸasÄ±n tiyatro' diyen Orhan AydÄ±n'a 'darbeci' suÃ§lamasÄ±!
Tiyatrocu Orhan AydÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi GÃ¼venlik Åžubeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Tiyatrocu Orhan AydÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçesiyle hakkÄ±ndaki ÅŸikayetler sebebiyle BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi Güvenlik Åžubede ifade verdi.
Orhan AydÄ±n, ifade vermek için BeyoÄŸlu Emniyet'e getirildiÄŸini duyurduÄŸu tweet'te dün itibariyle yürürlüÄŸe giren 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± tweet'inde "BaÅŸkanlÄ±k ve Demokrasi" dedi.
AydÄ±n, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra verdiÄŸi mesajda "HakkÄ±mda 2 dosya var. YaÅŸasÄ±n Hayat YaÅŸasÄ±n Tiyatro dediÄŸim için Erzurum'dan 'darbeci' diye ihbar edilmiÅŸim, diÄŸeri 'Darbenin siyasi ayaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n' dediÄŸim için Antalya'dan dava açÄ±lmÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.
AydÄ±n, hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddettiÄŸini ve serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
Orhan AydÄ±n, 24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen DeÄŸiÅŸmeli platformunun Ä°stanbul milletvekili adayÄ±ydÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)
Sosyal Medya PaylaÅŸÄ±mlarÄ±m Ä°çin BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi Güvenlik Åžubeye Getirildim.— orhan aydÄ±n (@orhanaydin6) July 10, 2018
BaÅŸkanlÄ±k ve Demokrasi!
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 14:50
HakkÄ±mda 2 dosya var.— orhan aydÄ±n (@orhanaydin6) 10 Temmuz 2018
YaÅŸasÄ±n Hayat YaÅŸasÄ±n Tiyatro dediÄŸim için Erzurum’dan
“darbeci” diye ihbar edilmiÅŸim, diÄŸeri Antalya’dan ihbar “Darbenin siyasi ayaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n” dediÄŸim için “darbecilikten” dava açÄ±lmÄ±ÅŸ.
Reddettim ve Serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±m.
YAÅžASIN TÄ°YATRO YAÅžASIN HAYAT.