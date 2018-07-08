Ciwan Haco: AlbÃ¼m dÄ±ÅŸÄ±nda sanat yapmak istemiyorum, bu bir protesto

'Felek' isimli yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karan Ciwan Haco: AlbÃ¼mler dÄ±ÅŸÄ±nda sanatsal iÅŸler yapmak istemiyorum. Bu, kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe bir protesto .

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Kürt müziÄŸinin dünya çapÄ±nda tanÄ±nan isimlerinden Ciwan Haco’nun “Felek” isimli albümü sevenleriyle buluÅŸtu. AltÄ± yÄ±llÄ±k aradan sonra tekrar sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Ciwan Haco yeni albümünü - öncekilerden farklÄ± olarak- dijital platformlarda yayÄ±mladÄ±. Yeni albümdeki tüm ÅŸarkÄ±larÄ±n besteleri Ciwan Haco’ya, sözler ise Dilber Haco, Cegerxwin, Cano Åžakir ve Çelebi Haco’ya ait.

Dijital platformlarda yayÄ±nlanan “Felek” albümünü üzerine Ciwan Haco’yla bir sohbet gerçekleÅŸtirdik. Türkiye’de her ÅŸeyin kötü gittiÄŸini ve bunun kendisini olumsuz etkilediÄŸini söyleyen Haco, “Yani durum böyle kötü olduÄŸu sürece konser gibi iÅŸlere giriÅŸeceÄŸimi sanmÄ±yorum. Kendimce gelmem baÅŸka bir ÅŸey. Ama sanatsal iÅŸler yapmak istemiyorum. Bu, duruma karÅŸÄ± bir protesto gibi. SavaÅŸÄ±n durmasÄ±nÄ±, daha önceki gibi Kürtler ile Türkler arasÄ±nda diyalogun baÅŸlamasÄ±nÄ± ümit ediyorum” dedi.

Eski albümlerinden birinde de “Felek” isimli bir ÅŸarkÄ± vardÄ±. Yeni albümün adÄ± da öyle. Neden yeni albümün adÄ± “Felek” oldu? Önceki “Felek” adlÄ± ÅŸarkÄ±yla bir iliÅŸkisi var mÄ±? Ya da ÅŸöyle soralÄ±m; Ciwan Haco’nun yüreÄŸinde yer edinen ÅŸu feleÄŸin gamÄ± neyin nesidir?

Bir ÅŸair gibi sordun ha! Bu albümün “Felek” adlÄ± eski ÅŸarkÄ±mla hiçbir iliÅŸkisi yok. Zaten o, orijinali Türkçe olan bir ÅŸarkÄ±dÄ±r; “Dostum Dostum”. Ben bu albüme “Felek” adÄ±nÄ± verdim, çünkü Kürtlerin durumu periÅŸan, kötü bir durumdalar. Durum bu olduÄŸundan dolayÄ± “Felek” isminin bu döneme, bu duruma uyacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. Bu nedenle adÄ±nÄ± “Felek” koydum.

Yeni albümde bazÄ± pop, caz ve rock müzik esintileri var. Ama öte yandan arabesk müzik motifleri de var. Bu, bazen eleÅŸtiri olarak da dile getiriliyor. BazÄ± insanlar Ciwan Haco’nun eski günlerine dönüÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar; özellikle de “Derya” ve “Na Na” albümlerinden sonra. Müzik normlarÄ±nÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini dile getirenler var. Bunun yanÄ± sÄ±ra siz hep yeni ÅŸeyler üretmek ve yaratmak için çabaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± söylüyorsunuz. Tüm bunlarla, bu eleÅŸtirilerle ilgili siz ne demek istersiniz?

DoÄŸrudur; her albümümde yeni ÅŸeyler denemek istiyorum. Müzik böyle bir yaÅŸam tecrübesidir. Bu albümde de pop ve rock müzik motiflerinin, arabesk motiflerin olduÄŸu doÄŸrudur. Arabesk müziÄŸin temeli OrtadoÄŸu’ya dayanÄ±r. Kürtlere, Türklere, Farslara, Ermenilere, Azerilere ait bir müziktir. KarÄ±ÅŸÄ±k bir müziktir. Belki herkes bilmiyordur ama ben ÅŸahsen arabesk müzikten keyif alÄ±rÄ±m. Ama aynÄ± zamanda tüm müzik türlerini de severim. Popu da, blues ve cazÄ± da severim. Yani bir ÅŸey yarattÄ±ÄŸÄ±mda birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmak isterim. Melodik açÄ±dan da, ritm bakÄ±mÄ±ndan da iç içe bir durumun olmasÄ±nÄ± isterim. Dikkat edersen ritmde de iç içe bir durum var. Her konudan yararlanÄ±rÄ±m. DoÄŸrusu herkesin kendisini bu albümde görmesini istiyordum. Ama dediÄŸim gibi insanlarÄ±n benin eleÅŸtirme hakkÄ± var. BaÅŸ göz üstüne.

Sizce ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±z neden bu kadar dinleniyor, seviliyor?

Ne desem ki? Onlara sorman gerek. Hep Kürtlerin acÄ±larÄ±na dair ÅŸarkÄ±lar söyledim. Bu benim için bir onurdur. Hiçbir zaman halkÄ±mdan uzak durmadÄ±m. Ä°nsan en nihayetinde kendi halkÄ±yla vardÄ±r. Yani halkÄ±m olmadan ben hiçbir ÅŸeyim. DoÄŸrudur; hayatÄ±mÄ± Avrupa’da sürdürüyorum. Ama hiçbir zaman halkÄ±mdan uzaklaÅŸmadÄ±m ve uzaklaÅŸmayacaÄŸÄ±m da. Bence çok dinlenmemin nedeni ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ±n içeriÄŸiydi. Çünkü halkÄ±ma dair ÅŸarkÄ±lar söylüyordum. Ä°kincisi de ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± icra ettiÄŸimde içten bir hisle yapÄ±yorum.

ÅžarkÄ±larÄ±nÄ±z baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan okunduÄŸunda ne hissediyorsunuz? Sizce ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n birbirlerinin ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yeni bir biçimle, farklÄ± tekniklerle, farklÄ± tarzlarla okumalarÄ± iyi bir ÅŸey mi? NasÄ±l görüyorsunuz bunu?

Evet, olumlu görüyorum. Ama kendilerinden üç isteÄŸim var. Bir; bir saygÄ± göstergesi olarak öncelikle bana veya menajerim Ayhan’a bir telefon etmemeliler. Ä°kincisi; o ÅŸarkÄ±yÄ± öylece bÄ±rakmalÄ±lar; ben nasÄ±l okumuÅŸsam öylece yani müzik ve içerik bakÄ±mÄ±ndan deÄŸiÅŸiklik yapmaksÄ±zÄ±n okumalÄ±lar. Üçüncüsü; aslÄ±nda birçok ÅŸarkÄ±mÄ±n sözlerini ben yazmadÄ±m. Müziklerini genelde ben yapÄ±yorum. AdÄ±m belirtilmeli. Ama ÅŸimdiye dek hiç kimseden herhangi bir hak da talep etmedim. Çünkü bu ÅŸarkÄ±lar halka aittir. Halk için yaptÄ±m onlarÄ±. Kim söyleyecekse söylesin, baÅŸ göz üstüne. Ama bu saydÄ±ÄŸÄ±m üç ÅŸeyi unutmamalarÄ± gerek.

Kendi bestelerinizin yanÄ±nda ablanÄ±z Dilber Haco’nun yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirleri de bestelediniz. SanatçÄ±lÄ±k ailede genetik sanÄ±rÄ±m?

Aile evvela Tor (Tur Abdin) bölgesindeydi. O coÄŸrafyada Êzîdî Kürtlerimiz de vardÄ±, aileyle iç içeydiler. Êzîdî Kürtlerin evlerinde de baÄŸlama hep bulunur. Ailem sürgün edilip Suriye’ye yollandÄ±ÄŸÄ±nda onlar da sürgün edildi. Her gün birlikteydik. BaÄŸlama onlar için kutsal bir ÅŸey. Bu nedenle gözümü açtÄ±ÄŸÄ±mda evde baÄŸlama gördüm. Böylece aldÄ±m elime baÄŸlamayÄ±. Babam da çalardÄ±. Ama birinin gidip baÅŸka birilerine baÄŸlama çalmasÄ± ayÄ±ptÄ±. Maalesef o dönem öyleydi. Benim dönemimde bu durum deÄŸiÅŸti. Çalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda 14 yaÅŸÄ±mdaydÄ±m. KÄ±z kardeÅŸim Dilber’e sürekli ÅŸarkÄ± sözleri yazmasÄ±nÄ± istediÄŸimi söylerdim. Türklerin söylediÄŸi ÅŸarkÄ±larÄ±n melodisinden hoÅŸlanÄ±rdÄ±m; mesela “Dostum Dostum” gibi. BunlarÄ±n sözlerini kendin yaz derdim, o da bana ‘bilmiyorum ki nasÄ±l yazarÄ±m’ derdi. Ben Ä±srarla hayÄ±r, biliyorsun derdim. Birkaç kez yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce biliyorsun, yazacaksÄ±n dedim. 14 yaÅŸÄ±mdaydÄ±m o zaman. Ablam da benden yaklaÅŸÄ±k 8 yaÅŸ büyüktür. O nedenle benle dalga geçer, bana gülerdi, ben bilmiyorum falan filan derdi. Ben Ä±srarla biliyorsun derdim. Ä°ÅŸte böyle baÅŸladÄ± ve çok güzel ÅŸeyler yazdÄ± Dilber. Ona da teÅŸekkür ederim.

FotoÄŸraf: BasÄ±n bülteni

Dijital albümler hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsunuz? Åžimdiye dek böyle bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Yani dijital ortamda albüm yayÄ±mlamamÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Sizce, sizin için geç bir hamle deÄŸil mi?

HayÄ±r, her ne kadar geç de olsa olumlu görüyorum. Çünkü bu dijital meselesi beraberinde birçok olumlu ÅŸeyi de getirdi. CD ve kaset kalmadÄ± pazarda. Ä°nanÄ±yorum ki iki üç yÄ±la dek insanlar CD ve kaset dinlemeyecek artÄ±k. Ayhan’dan (prodüktörüm) çok memnunum. Onunla yaptÄ±k bu çalÄ±ÅŸmayÄ±. Åžimdiye dek çok haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸruyorduk. Bugüne dek o kadar albümüm çÄ±ktÄ± fakat bana bir kuruÅŸ bile faydasÄ± dokunmadÄ±. Birçok insan inanmÄ±yor da. Ama bugüne dek hep hakkÄ±mÄ±z yenmiÅŸ. YalnÄ±z bu kez, biliyorum ki Ayhan hakkÄ±mÄ± yemez. Öte yandan dijital platformda her ÅŸey belli; hangi sitede ne kadar dinlendiÄŸi ortada. Yani kimse kimsenin hakkÄ±nÄ± yiyemez. Bu nedenle de gençlere de albümlerini kimseye vermemelerini, kendilerinin albüm yapmasÄ±nÄ± tavsiye ediyorum. Görüyorum ki artÄ±k Avrupa’da da, Türkiye’de de ÅŸarkÄ±cÄ±lar albümlerini kendileri çÄ±karÄ±yor. Hiçbir ÅŸirkete vermiyorlar ve baÅŸarÄ±lÄ±lar da. Yani bizim olmayan hakkÄ±mÄ±z yavaÅŸ yavaÅŸ bize dönüyor. Benim için ne kadar geç olsa da gençler için iyi bir ÅŸey, deÄŸerli bir ÅŸey.

Albümler dÄ±ÅŸÄ±nda sizi göremiyoruz. Bu bilinçli bir tavÄ±r mÄ±, görünmek istemediÄŸinizi söyleyebilir miyiz?

Evet, doÄŸrudur.

Neden peki?

Her ülkeden daha fazla bulunduÄŸum yer Türkiye idi, Ä°stanbul’da idim, DiyarbakÄ±r’da idim. Ama durum kötüleÅŸti. SavaÅŸ ve çatÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z hapislere girdi, hala hapisteler. Ekonomi kötüleÅŸti. Anlatabiliyor muyum? Her ÅŸey bozuldu. Yani ben ÅŸimdi böyle bir durumda nasÄ±l gelip de müzik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüteyim? Bu nedenle de bilinçli olarak yaptÄ±m. Kendi kendime dedim ki hele bir dur ÅŸimdilik. Albümlerimi çÄ±karacaÄŸÄ±m. Yani durum böyle kötü olduÄŸu sürece konser gibi iÅŸlere giriÅŸeceÄŸimi sanmÄ±yorum. Kendimce gelmem baÅŸka bir ÅŸey. Ama sanatsal iÅŸler yapmak istemiyorum. Bu, duruma karÅŸÄ± bir protesto gibi. SavaÅŸÄ±n durmasÄ±nÄ±, daha önceki gibi Kürtler ile Türkler arasÄ±nda diyalogun baÅŸlamasÄ±nÄ± ümit ediyorum. Sonuçta baÅŸka yolumuz yok. Diyalog olmalÄ±, barÄ±ÅŸ tekrar öne çÄ±kmalÄ±. Çünkü barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik, demokrasi hepimizin yararÄ±na. Bu gerçekleÅŸirse Ciwan yine DiyarbakÄ±r’da, Ä°stanbul’da olacaktÄ±r kesinlikle!

‘EVDE GENELDE YEMEKLERÄ° BEN YAPARIM’

Ä°sveç’te bir gününüz nasÄ±l geçiyor? Neler yapÄ±yorsunuz? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ä°zlandalÄ± bir eÅŸim var. 20 yÄ±ldÄ±r birlikteyiz. Bana hep destek olmuÅŸtur. Ä°ki kÄ±zÄ±mÄ±z var; Lorin ve Roza. Günüm daha çok onlarla geçiyor. OnlarÄ± okula götürüp getiriyorum, onlar için yemek yapÄ±yorum. Evde genelde yemekleri ben yaparÄ±m. EÅŸim diÄŸer iÅŸlerle ilgileniyor; temizlik, çamaÅŸÄ±r gibi… Öyle anlaÅŸtÄ±k. Ta en baÅŸta ben yemeÄŸi üstlendim. YemeÄŸi severim. Kürt yemeklerini deÄŸil; içli köfte ve muska böreÄŸi yapmasÄ±nÄ± bilmem (gülüyor) ama pasta ve tÄ±rÅŸÄ±k yapabiliyorum. Fantezi yemekler piÅŸirebiliyorum. Bir köpeÄŸim var; adÄ± Vidi. AslÄ±nda çocuklarÄ±n köpeÄŸiydi. Vidi’yi baÅŸÄ±ma bela ettiler. Bu iyi oldu. Onun sayesinde günde iki saat yürüyorum. Çocuklar ilk istediÄŸinde sorumluluÄŸunun olduÄŸunu biliyordum. Bizim oralar gibi deÄŸil. Köydeyken de köpeÄŸimiz vardÄ±. 8 yÄ±l kaldÄ± bizle. Orada sorumluluÄŸu yok. DÄ±ÅŸarÄ± da tutuyorsun zaten. Burada öyle deÄŸil. Onunla yürümen, onu beslemen, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± takip etmen gerekiyor. Böyle iÅŸte, hayatÄ±m böyle akÄ±yor.

KÜRTLERÄ°N DURUMUYLA BAÄžLANTILI

Kürt müziÄŸi için anonim halk ÅŸarkÄ±larÄ± derya denizdir, çok zengindir. Ama bu konuda yeterince çalÄ±ÅŸma yürütülmüyor Kürt müzisyenler tarafÄ±ndan. Bence eÄŸer bu konuda çalÄ±ÅŸmalar yürütülürse birçok eser çÄ±kar. Bununla da baÄŸlantÄ±lÄ± olarak bugünkü Kürt müziÄŸinin durumunu nasÄ±l görüyorsunuz?

Kürt müziÄŸinin durumu Kürtlerin durumuyla baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r. Åžöyle; biz Kürtler bugün için özgür deÄŸiliz. Bu bizim bir gerçekliÄŸimiz. Anlatabiliyor muyum? Kürt halkÄ± üzerinde yÄ±llardÄ±r zulüm ve baskÄ± var ve bu hala devam ediyor, bitmiÅŸ deÄŸil. Eh, böyle bir durumda garibim Kürtler ne yapsÄ±n? Bana sorarsan Kürt dengbêj, ÅŸarkÄ±cÄ± ve müzisyenler bu konuda ellerinden geleni yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°çinde bulunduklarÄ± duruma göre iyi ÅŸeyler koymuÅŸlardÄ±r ortaya. Onlara teÅŸekkür etmem gerek, var olsunlar. Ä°kincisi; folklorik Kürt müziÄŸinin güçlü bir temeli olduÄŸu doÄŸrudur. Ben kendim o müzikten her zaman yararlanmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. Ama ÅŸu yeni dönemde yeterli deÄŸil bu. EÄŸer hepimiz folklorik müzik üzerine çalÄ±ÅŸÄ±p bir ÅŸey yaratmazsak o artÄ±k katastrof olur. Ondan yararlanÄ±p onu reforma tabi tutmalÄ±yÄ±z. Birçok kiÅŸi olmaz, folklorik müzik kendisi olarak kalmalÄ± diyor. HayÄ±r, ben hayÄ±r diyorum. Yüz yÄ±l önceki folklorik bir müziÄŸi bu döneminki gibi okuyamazsÄ±n. Hayatta olmaz. Çünkü teknik deÄŸiÅŸti, teknoloji deÄŸiÅŸti. Her zaman albümlerimde bir ya da iki folklorik ÅŸarkÄ± olmuÅŸtur. Ama yer almÄ±ÅŸlarsa da onlara yakÄ±n bir halde yer almÄ±ÅŸlardÄ±r. Mesela son albümümdeki “Fato” ÅŸarkÄ±sÄ± folklorik bir temele de sahip.

Ä°NSANLAR KENDÄ° HALKIYLA VAR OLUR

Epey uzun bir zamandÄ±r bu taraflara gelmediniz bildiÄŸim kadarÄ±yla. Buradaki savaÅŸ ve çatÄ±ÅŸma ortamÄ± gelmemenizde etkili olmuÅŸ dediÄŸiniz üzere. Ne düÅŸünüyorsunuz; buralara gelme niyetiniz var mÄ±?

DeÄŸerli kardeÅŸim gelmek istiyorum. Gelmek benim için yine bir düÅŸ oldu; Batman’a gelme meselesi gibi. Bana ilk kez Batman’a gelme teklifinde bulunulduÄŸunda (yÄ±l 2003 idi) sevinçten inanamadÄ±m duyduÄŸuma. Kendi kendime oraya gidebilsem, sahneye çÄ±kÄ±p kendi dilimde halkÄ±ma ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± sunabilsem diyordum. Ä°nanamÄ±yordum. Böyle bir durumdaydÄ±m. Nihayetinde gerçekleÅŸti ve gittim. Bunu hiçbir zaman unutamam; hayatÄ±mÄ±n sonuna dek içimde taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m, hayatÄ±mdaki en güzel ÅŸeydi. DediÄŸim gibi insanlar kendi halkÄ±yla var olur. Yine DiyarbakÄ±r’a, Batman’a, Dersim’e, Nusaybin’e, Ä°stanbul’a gitmek istiyorum. Türkiye’nin kentlerine bir bakÄ±n; oralar da artÄ±k Kürtlerin kentleri olmuÅŸ durumda; Ä°stanbul’da, Ankara’da, Ä°zmir’de yine konserlerimizi düzenleyelim. Ama durum kötü, düzelmesini umut ediyorum. 6-7 yÄ±l önceki koÅŸullara tekrar geri dönülmesini umut ediyorum.

DediÄŸiniz gibi bir nebze sakin günler yaÅŸandÄ± burada. Kürtlerin dili, kültürü hakkÄ±nda bazÄ± adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Sonra bu adÄ±mlardan bazÄ±larÄ± geri çekildi. O zaman devletin kendisi Kürtçe yayÄ±n yapan bir televizyon kanalÄ± açtÄ±. Sizin de adÄ±nÄ±z geçiyordu o televizyon kanalÄ± için. Ama siz orada çÄ±kmadÄ±nÄ±z ekrana. Uzak durdunuz. Devletin bu adÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsunuz?

BaÅŸlangÄ±çta tüm Kürtler gibi olumlu gördüm. SavaÅŸ durmuÅŸtu, barÄ±ÅŸ ortamÄ± vardÄ±, demokrasi vardÄ±, Kürtçe serbest hale gelmiÅŸti, halkÄ±mÄ±zÄ±n ekonomisi iyileÅŸmiÅŸti, herkes iÅŸ sahibi olmuÅŸtu. Durum çok iyiydi. Ama maalesef durum çok bozuldu. BakÄ±n bugün birçok insan facebook ve twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle tutuklanÄ±yor. Böyle ÅŸeyler nasÄ±l gerçekleÅŸir? Türkiye böyle deÄŸildi. Çünkü çok deÄŸerli adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra bir baktÄ±k her ÅŸey alt üst oldu. Kürt halkÄ± hazÄ±rdÄ±r. Kürt halkÄ± bu savaÅŸÄ± istemiyor. Buyurun tekrar barÄ±ÅŸ sürecini baÅŸlatÄ±n. Åžahsen inanÄ±yorum ki bu adÄ±m mecburen atÄ±lacaktÄ±r. Sonunda olacak olan diyalogdur, müzakeredir, birbirine saygÄ±dÄ±r. Kürtler tüm halklar gibi barÄ±ÅŸçÄ±l ve demokratik yollarla haklarÄ±nÄ± talep ediyorlar.

*Bu röportaj Dilop Dergisi’nin Temmuz-AÄŸustos sayÄ±sÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

*Kürtçe’den çeviren: ReÅŸo Ronahî

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:39

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