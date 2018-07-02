KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-Ä°nce gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile CHP'nin 24 Haziran seÃ§imlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce Ankara'daki bir otelde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Muharrem Ä°nce arasÄ±ndaki görüÅŸme gerçekleÅŸti. GörüÅŸmeye Selvi KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Ülkü Ä°nce de katÄ±ldÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Ä°nce, eÅŸleri ile birlikte Ankara'da bir otelde akÅŸam yemeÄŸinde bir araya geldi. Ä°kili 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± ilk kez yüz yüze görüÅŸtü.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP’de yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n sonrasÄ± Ä°nce ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirmiÅŸ ancak geniÅŸ bir deÄŸerlendirme yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.

TeÅŸekkür turlarÄ±na Erzurum’dan baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Ä°nce, yola çÄ±kmadan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile buluÅŸtu.

Sözcü'den BaÅŸak Kaya'nÄ±n haberine göre zirve yemeÄŸi gizli tutuldu. Son dakikaya kadar yemeÄŸin nerede yapÄ±lacaÄŸÄ± saklandÄ±. Ancak randevunun yeri netleÅŸince, gazeteciler otele alÄ±nmadÄ±. Ä°nce ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile eÅŸleri de otele arka kapÄ±dan kimseye görünmeden giriÅŸ yaptÄ±.

Muharrem Ä°nce 81 ile teÅŸekkür ziyareti yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da bunun üzerine, "Partinin il baÅŸkanlarÄ±na çaÄŸrÄ±mdÄ±r: karÅŸÄ±layacak, gezdirecek, gerekeni yapacak, uÄŸurlayacaksÄ±nÄ±z" demiÅŸti.

Muharrem Ä°nce'nin partisinin üzerinde oy oranÄ±na ulaÅŸmasÄ± sonrasÄ± CHP'de kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ, Ä°nce ise 'Benim aÄŸzÄ±mdan kurultay diye bir ÅŸey duymayacaksÄ±nÄ±z" demiÅŸti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Ä°nce asrasÄ±nda yapÄ±lacak görüÅŸme merakla bekleniyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 22:59

www.evrensel.net