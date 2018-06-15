2018 Dünya Kupası'nda İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kaldı

2018 Dünya Kupası'nda günün maçında İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo 3 golle tarihe geçti.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası B grubu maçında İspanya ile Portekiz, 3-3 berabere kaldı.

Soçi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'ndaki maça 4. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği penaltı golüyle başlayan Portekiz, sonraki dakikalarda oyunun kontrolünü İspanya'ya kaptırdı.

24'te Diego Costa ile eşitliği yakalayan İspanya, gol için bastırdığı dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun ikinci golüne engel olamadı. Ronaldo'nun, 44. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla vurduğu şert şut, İspanya kalecisi David de Gea'nın hatasıyla ağlarla buluştu.

İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 55'te Diego Costa'yla skoru 2-2'ye getirdi. 58'de ise sağ bek Nacho'nun müthiş şutu İspanya'yı 3-2 öne geçirdi.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in eşitlik sayısı 88'de Cristiano Ronaldo'nun frikiğiyle geldi. 33 yaşındaki Ronaldo böylece, Dünya Kupası tarihinde hat trick yapan(1 maçta 3 gol atan) en yaşlı oyuncu oldu.

İRAN, FAS'I YENEREK GRUP LİDERİ OLDU

B grubunda günün ilk maçında İran, Fas'ı 1-0 yenmişti. İran böylece ilk maçlar sonunda grup lideri oldu.

Grubun 20 Haziran'da oynanacak ikinci maçlarında İran-İspanya, Portekiz-Fas karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 23:28

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