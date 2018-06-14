Fotoğraf: MA
Sezai Temelli DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yu ziyaret etti
14 Haziran 2018 00:14
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DİSK Genel Başkanı seçilen Arzu Çerkezoğlu'yu ziyaret ederek tebriklerini iletti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Beşiktaş'ta bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da eşlik ettiği ziyarette, HDP heyetini DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu karşıladı.
Temelli ve beraberindeki HDP'liler DİSK Genel Başkanlığı'na seçilen Arzu Çerkezoğlu'yu tebrik etti.
Bir süre basına kapalı gerçekleşen ziyaret, DİSK binası önünde toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.
(İstanbul/MA)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 00:20
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