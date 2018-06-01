Ankara’da 10 kişi gözaltına alındı

HDP Ankara İl Örgütü Yöneticisi Zeyno Bayramoğlu’nun da aralarında olduğu 10 kişi bu sabah evleri basılarak gözaltına alındı.

Ankara’da sabah saatlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü Yöneticisi Zeyno Bayramoğlu’nun da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “sosyal medyada terör örgütü propagandası” suçlamasıyla başlatılan operasyonda 11 kişilik gözaltı listesi var. 10 kişinin gözaltına alındığı bir kişinin ise arandığı belirtildi.



Aktivist kimliğiyle tanınan Zeyno Bayramoğlu, Artvin'de gerçekleşen Cerrattepe eylemlerinde polisin itmesi sonucu yüksekten düşerek iki ayağında kalıcı hasarlar oluşmuştu. Yürüme sorunu yaşayan Bayramoğlu'nun tedavisi halen devam ediyordu. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 10:44

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