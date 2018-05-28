Ãœmraniyeâ€™de siyasal kutuplaÅŸma aÄŸÄ±r, deÄŸiÅŸim yavaÅŸ

Siyasal kutuplaÅŸmanÄ±n etkisinin aÄŸÄ±r bir biÃ§imde hissedildiÄŸi Ãœmraniyeâ€™de seÃ§imlerin nabzÄ±nÄ± tuttuk.

Fatih POLAT

Ä°stanbul

Nüfusu 2017 verilerine göre, 699.901 olan ve ÅŸu an itibariyle 700 bini geçtiÄŸi ifade edilen Ümraniye, Ä°stanbul’un 39 ilçesi arasÄ±nda nüfus itibariyle üçüncü sÄ±rada. Türkiye’nin 50 ilinden de daha fazla bir nüfusa sahip.

Seçim nabzÄ±nÄ± tutmak için dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve çok sayÄ±da kiÅŸiyle konuÅŸtuÄŸumuz ilçede, 46 bin iÅŸçiden, 1500 iÅŸçiye kadar deÄŸiÅŸen oranlarda iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 7 sanayi sitesi ve irili ufaklÄ± onlarca iÅŸletme bulunuyor. Ä°ÅŸletmeler metalden mobilya sektörüne, elektrikten tekstile kadar deÄŸiÅŸiyor.

1 KasÄ±m 2015 seçimlerinde AKP’nin yüzde 55,5, MHP’nin ise yüzde 9,3 oy aldÄ±ÄŸÄ± ilçede, 16 Nisan 2016 referandumunda ise yüzde 55,21 oranÄ±nda ‘evet’ çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Yani AKP ile MHP’nin toplam oyu, AKP’nin 1 KasÄ±m’da aldÄ±ÄŸÄ± oyun az farkla altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Belediyenin uzun süredir AKP’de olduÄŸu Ümraniye, Karadeniz ve Ä°ç Anadolu Bölgesi’nden yoÄŸun göç alÄ±rken, belli ölçülerde Kürt göçünün de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yer.

CHP SEÇMENÄ° BÄ°LE Ä°SÄ°M VERMEKTEN ÇEKÄ°NÄ°YOR

Genel olarak CHP ve HDP’lilerin gittiÄŸi söylenen bir kahveye giriyoruz. KonuÅŸtuklarÄ±mÄ±z isimlerinin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± istemiyor. AltmÄ±ÅŸlÄ± yaÅŸlarÄ±ndaki biri ile sohbete baÅŸlÄ±yoruz. Muharrem Ä°nce için, “Üslubunu biraz daha yumuÅŸatmalÄ±. Tehditkar olmamalÄ±” diyor ve “Ahmet Necdet Sezer gibi bir cumhurbaÅŸkanÄ± gelmez” diye de ekliyor. AynÄ± yaÅŸlardaki bir baÅŸkasÄ± söze “OrtalÄ±k toz duman” diyerek giriyor ve devam ediyor: “BarajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’ye vereceÄŸim.” CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da DemirtaÅŸ’a vereceÄŸini söylüyor. Gerekçelerini anlatÄ±rken Cizre’de, Sur’da yaÅŸananlarÄ± dile getiriyor. O arada az önce konuÅŸtuÄŸumuz kiÅŸi araya giriyor, “BazÄ± dediklerine katÄ±lmÄ±yorum.” HDP’ye oy vereceÄŸini söyleyen kiÅŸi sözü alÄ±yor yeniden: “Siz dedelerinizin katillerine aÅŸÄ±k olmuÅŸ bir topluluksunuz.”

FotoÄŸraf: HaÅŸim Demir/EVRENSEL

MHP’YE KAYITLIYIZ AMA Ä°YÄ° PARTÄ°’YE VERECEÄžÄ°Z

ElmalÄ±kent Mahallesi’nde bir baÅŸka kahvedeyiz. Söze ilk giren SavaÅŸ (42), kahvede bulunanlar içindeki bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da göstererek MHP’ye kayÄ±tlÄ± olduklarÄ±nÄ± ancak bu seçimlerde Ä°YÄ° Parti’ye oy verecekleri söylüyor. Bir yandan tesbihini sallarken diÄŸer yandan da devam ediyor. Devlet Bahçeli’nin AKP’ye verdiÄŸi destek nedeniye MHP’ye oy vermeyeceÄŸini belirten SavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti’nin 80 kadar milletvekili çÄ±karacaÄŸÄ±na inanÄ±yor ve Meral AkÅŸener için de, “Deneyimli kadÄ±n. BakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ. Bu davanÄ±n bedelini ödemiÅŸ” diye de ekliyor. SavaÅŸ’a HDP’yi de soruyoruz, “Baraj sorunu yok bence” diyor.

YakÄ±nÄ±ndaki Ahmet (52) araya giriyor: “HDP barajÄ± aÅŸamazsa oylar AKP’ye gider.”

SavaÅŸ o orada karÅŸÄ± masadaki iki kiÅŸiyi gösteriyor ve “Bak o ikisi devrimci” diyor.

FotoÄŸraf: HaÅŸim Demir/EVRENSEL

‘BARAJ SORUNU GÖRÜRSEM HDP’YE VERÄ°RÄ°M’

Onlardan birine yaklaÅŸÄ±yoruz. AdÄ± Umman (45). CHP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. Ancak seçim sürecine dair geliÅŸmeleri takip ettiÄŸini belirterek, eÄŸer HDP’nin barajÄ± aÅŸma riski olduÄŸunu görürse HDP’ye oy vereceÄŸini belirtiyor. Birkaç gün önce de, DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için KadÄ±köy’de imza vermiÅŸ.

FotoÄŸraf: HaÅŸim Demir/EVRENSEL

2B SORUNU DEVAM EDÄ°YOR

ElmalÄ±kent Mahallesi’nde CHP’nin seçim bürosunun görevlisi olan Haydar Canpolat (65) ile konuÅŸuyoruz. SandÄ±k görevlileri konusunda titiz davrandÄ±klarÄ±nÄ± ve daha önce bu konuda deneyimi olanlara öncelik verdiklerini anlatÄ±yor. AKP’nin Ümraniye’de zayÄ±flayacaÄŸÄ± düÅŸünüyor ve partisinin durumunu da iyi görüyor. Bölgeye dair anlattÄ±ÄŸÄ± en önemli sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda ise “2B” sorunu geliyor. Bu bölgede yaÅŸayanlara devletin para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yer sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak verdiÄŸi tapunun ise bahçe tapusu olduÄŸunu ve sorunun bir türlü çözülmediÄŸini dile getiriyor.

FotoÄŸraf: HaÅŸim Demir/EVRENSEL

Biz konuÅŸurken ‘güvenlik ÅŸube’den olduÄŸunu belirten bir sivil polis memuru içeri giriyor ve çalÄ±ÅŸmalarda herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±p karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± soruyor. Bir sorun olmasÄ± halinde kendilerini aramalarÄ± için de telefonunu bÄ±rakÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 31 Mart 2018 günü partisinin Ümraniye Ä°lçe Kongresi’ne katÄ±lmÄ±ÅŸ ve orada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 2B arazileriyle ilgili olarak, “Pazartesi itibarÄ±yla tapusu olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z belediyemize inÅŸaat ruhsatlarÄ± için müracaatlarÄ±nÄ± yapabilirler” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak buna raÄŸmen ÅŸu ana kadar bu sorun çözülmüÅŸ deÄŸil

HDP STANDININ ÖNÜNDE Ä°STÄ°KLAL, ARKASINDA MEHTER MARÅžI

DolaÅŸÄ±rken girdiÄŸimiz bir dükkandaki Mahir Karakazan (32), HDP’nin ilçe yöneticisiymiÅŸ. Su yalÄ±tÄ±m iÅŸi yapÄ±yor. Ekonominin durumunu konuÅŸuyoruz. Müteahhitler daire satamadÄ±klarÄ± için iÅŸ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor: “Bu bizi de etkiliyor. Ä°ÅŸler çok durgun. Kimse sÄ±cak para ile iÅŸ yapmÄ±yor. Genellikle 5-6 ay vadeli çekler veriyorlar.”

Mahir, Ümraniye’de HDP olarak yürüttükleri seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlatÄ±rken, dün açtÄ±klarÄ± standÄ±n önüne gelen bir grubun Ä°stiklal MarÅŸÄ± söylediÄŸini arkalarÄ±nda bulunan pasajdan da Mehter MarÅŸÄ± çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Bu gibi durumlarda karÅŸÄ±lÄ±k vermeden soÄŸukkanlÄ± bir biçimde faaliyetlerini sürdürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktarÄ±yor.

Ä°ÅžÇÄ° KAHVESÄ°NDE AKP AÄžIRLIÄžI

FotoÄŸraf: HaÅŸim Demir/EVRENSEL

GecekondularÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu ve genelde tekstil iÅŸçilerinin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bahçeli bir kahveye giriyoruz. Bir masada kaÄŸÄ±t oynayan iki kiÅŸiyi yaklaÅŸÄ±yoruz. Ä°kisi de tekstil iÅŸçisiymiÅŸ.Otuzlu yaÅŸlardalar. KonuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilki, partiler için “Hiçbirinden bir fayda yok” diye söze baÅŸlÄ±yor. TaÅŸeron dahil bir sürü iÅŸ baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hiçbir sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Kime oy vereceÄŸini sorduÄŸumuzda ise, “AK Parti” diyor. Gerekçesini açÄ±klarken de umut veren baÅŸka bir parti göremediÄŸini söylüyor. Muharrem Ä°nce’ye dair yorumunu sorduÄŸumuzda ise yanÄ±tÄ±, “Ä°kna edici deÄŸil” oluyor. DiÄŸerini dönüyoruz; “Ben hiçbir partiye oy vermeyeceÄŸim.”

Siyaseti seçim öncesinde bile açÄ±k konuÅŸmanÄ±n güçlüÄŸü bu kahvede özellikle iÅŸçi olanlarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konuÅŸmalarda açÄ±k bir biçimde yansÄ±yor. Güvencesiz koÅŸullarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler isimlerini vermek istemiyorlar.

YanaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÄŸer masadaki 42 yaÅŸÄ±ndaki bir tekstil iÅŸçisi ise, milletvekili seçimlerinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde de Selahattin DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸini söylüyor. Kürtlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± baskÄ±larÄ± anlatÄ±yor ve ismini vermeme gerekçesini de ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Korkuyoruz. Sosyal medyada yazdÄ±klarÄ± için bile insanlar tutuklanÄ±yor. Avrupa’da öyle mi?” 6 milyon oy almÄ±ÅŸ bir partinin eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n cezaevinde olmasÄ±nÄ±n da kabul edilemez olduÄŸunu söylüyor.

Masada bulunan diÄŸer iÅŸçi ise görüÅŸ belirtmiyor.

Az sonra kahvenin sahibi olduÄŸunu öÄŸreneceÄŸimiz Selahattin (63) geliyor. Büyüklerinin daha önce CHP’ye oy verdilerini dile getirerek, “50 yÄ±ldÄ±r CHP ne yaptÄ±? Biz ne kriz dönemleri gördük. Ne hizmet yapÄ±ldÄ±ysa AKP’den sonra yapÄ±ldÄ±. Marmaray’Ä± AKP getirdi” diyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸini belirtiyor ve muhalefete dair sorularÄ±mÄ±z konusunda ise, “Muhalefeti incelemedim” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Dolar ve avronun yükseliÅŸi ile ekonomiye dair sorularÄ±mÄ±za verdiÄŸi yanÄ±t ise ÅŸöyle: “Bunlar dÄ±ÅŸ güçlerin provokasyonu.” AKP’ye oy verenlerin muhalefete oy verenler tarafÄ±ndan küçümsendiÄŸini de dile getirerek bunu eleÅŸtiriyor.

SivaslÄ± olduÄŸunu belirten Selahattin, eskiden Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu’nu desteklediÄŸini dile getiriyor ve onun partisinin bugün ‘baÅŸa gelme ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ düÅŸündüÄŸü için AKP’yi desteklediÄŸini söylüyor. AkÅŸener’in partisi için ise, “Belki eski Adalet Partisi’nin oylarÄ±nÄ±n birazÄ±nÄ± alÄ±r” diyor.

KarÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Ahmet Güllü’ye (57) dönüyoruz. Tekstilden emekli olmuÅŸ. O da AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor ve o da ekonomideki kötü gidiÅŸi, “DÄ±ÅŸ güçlerin oyunu” olarak açÄ±klÄ±yor. 16 yÄ±ldÄ±r da AKP’ye oy veriyormuÅŸ. Her ikisine, “CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan biri olan DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ± konusunda ne düÅŸünüyorsunuz?” diye soruyoruz. Kahve sahibi önce, ‘olmamasÄ± lazÄ±m’ diyor ancak hemen ardÄ±ndan, “DemirtaÅŸ, PKK’ye karÅŸÄ± olduÄŸunu söylemedi. Bu konuda bir ÅŸey söyleyene kadar çÄ±kmamasÄ± lazÄ±m” diyor. DiÄŸeri de onu destekliyor.

‘MHP’YE VERECEÄžÄ°M, CUMHURBAÅžKANLIÄžINDA KARAR VERMEDÄ°M’

Ümraniye Sanayi Sitesi’nde, bir büfede sohbet halinde olan iki kiÅŸiye yanaÅŸÄ±yoruz. Birisi konuÅŸmak istemiyor. DiÄŸeri bizi masaya davet ediyor. AdÄ± Mustafa KöleoÄŸlu (56). SorularÄ±mÄ±z üzerine, ErdoÄŸan’Ä±n 2006’ya kadar iyi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor ve “SonrasÄ±nda bitti. Sanayi kan aÄŸlÄ±yor” diye devam ediyor. MHP’li olduÄŸunu, daha önce AKP’ye oy verdiÄŸini ancak bu seçimlerde MHP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri konusunda henüz karar vermediÄŸini belirtiyor ancak sorularÄ±mÄ±za verdiÄŸi yanÄ±tlardan Muharrem Ä°nce’ye sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yoruz. Meral AkÅŸener’in patisinin ise seçimlerde yüzde 10 civarÄ±nda bir destek bulabileceÄŸini düÅŸünüyor.

Sanayi Sitesi’nde öÄŸle yemeÄŸi sÄ±rasÄ±nda konuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçi de Mehmet Kavraz (49). Kaporta iÅŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kavraz, “Ne yapÄ±ldÄ± ise ErdoÄŸan döneminde yapÄ±ldÄ±” diyor ve milletvekilliÄŸi seçimlerinde AKP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde de ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸini söylüyor. ArdÄ±ndan da ekliyor: “Bence ErdoÄŸan ilk turda kazanÄ±r.”

DALGALANMA DAHA ÇOK ‘HAYIR’ CEPHESÄ°NDE

Ümraniye’nin farklÄ± bölgelerinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler içinde ismini vermeden yorum yapan birçok kiÅŸinin bizde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izlenim, ülkede yaÅŸanan siyasi kutuplaÅŸmanÄ±n etkisinin seçim öncesinde bile ciddi biçimde hissedildiÄŸi oldu. Daha önce MHP’ye oy vermiÅŸ olanlar içinde bu seçimlerde, “Oyum Ä°YÄ° Parti’ye” diyen epey kiÅŸiye rastladÄ±k. CHP’liler içinde de, ailelerinden bazÄ± kiÅŸilerin baraj tehlikesi olmamasÄ± için HDP’ye oy vereceÄŸini söyleyenler, hatta “CHP’ye oy vereceÄŸim ama, eÄŸer son anda HDP’nin baraj riski olduÄŸunu görürsem ona da veririm” diyenler oldu.

HDP SEÇMENLERÄ°: AKÅžENER KALIRSA DA VERÄ°RÄ°Z

HDP’ye oy vereceÄŸini söyleyenlere cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ikinci tura Meral AkÅŸener’in kalmasÄ± durumunda tercihlerinin ne yönde olacaÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yanÄ±t, “Mecbur vereceÄŸiz.” oldu.

AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyenlerin en rahat kesim olmasÄ±na raÄŸmen, onlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nda da rahat konuÅŸamama hali hissediliyordu.

Ümraniye’de seçimlere tam 1 ay kala, kutuplaÅŸmanÄ±n etkisi aÄŸÄ±r bir biçimde hissedilirken, siyasal deÄŸiÅŸim açÄ±sÄ±ndan ise, daha çok 16 Nisan’da ‘hayÄ±r’ diyenlerin kendi içinde bir oy hareketliliÄŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

FotoÄŸraf: HaÅŸim Demir/EVRENSEL

AKP’LÄ° SEÇMENÄ°N DURUMU

Daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ olanlarÄ±n ise önemli ölçüde bu görüÅŸünü koruduÄŸunu gördük. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sorunlar nedeniyle AKP’ye güveni azalmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n ise, henüz güvenilir bir seçenek bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek yine AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyenlerin argümanlarÄ±nda iktidara yakÄ±n medya organlarÄ±nÄ±n söylemleri doÄŸrudan yansÄ±yor.

KazÄ±m Karabekir, ElmalÄ±kent, TopaÄŸacÄ±, DumlupÄ±nar Mahalleleri ve Ümraniye Sanayi Sitesi’ni dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gezimiz boyunca sokaklarda biraz parti bayraÄŸÄ± ve seçim standÄ±na denk gelsek de, önceki seçimlere kÄ±yasla daha durgun bir hava hissediliyor. En azÄ±ndan seçimlere bir ay kala tablo böyle.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 MayÄ±s 2018 10:17

www.evrensel.net