Ana akım medya sosyal medyada protesto ediliyor: #KapatGitsin

Hükümete yakın medyanın muhalefeti neredeyse hiç görmemesi sosyal medyada #KapatGitsin konusu altında protesto ediliyor.

Ana akım medyanın yüzde 90’ının hükümete yakın isimler tarafından yönetilmesi, muhalif ve özgür medyanın her noktadan susturulmaya çalışılması, kurumlara kayyum atandığı, gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklandığı; halkın gerçek haber alma hakkının engellendiği koşullarda sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 22:41

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