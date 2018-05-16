Kristen Stewart, Cannes'daki topuklu zorunluluğunu protesto etti

Oyuncu Kristen Stewart, 71. Cannes Film Festivali'nde kadınlara getirilen düz ayakkabı yasağını çıplak ayakla kırmızı halıda yürüyerek protesto etti.

Alacakaranlık film serisile tanınan Kristen Stewart, 71. Cannes Film Festivali’nin topuklu ayakkabı zorunluluğunu protesto etti.

Önceki gün Cannes’da Black Klansman filminin gösterimine katılan jüri üyesi aktris, bir süre kırmızı halıda poz verdi. Ardından düz ayakkabı yasağını protesto etti ve topuklu ayakkabısını çıkararak çıplak ayakla kaldı. Ayakkabılarını eline alarak kırmızı halıda bir süre daha poz veren oyuncu çıplak ayaklarla da merdivenleri çıktı.

Cannes’daki kıyafet kuralları arasında kadınların topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu bulunuyor. Stewart, geçen yıl verdiği bir röportajda, “Bu zorunluluk acilen değişmeli. Erkeklerden yapmasını istemediğin bir şeyi benden yapmamı isteyemezsin” demişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 19:04

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