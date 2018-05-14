TRT sansürü Meclis'e taşındı: Halkın televizyonu adil ve eşit olmalı

CHP'li Utku Çakırözer, TRT'nin AKP ve MHP’nin ortak adayı Erdoğan’a 37 saat, CHP’ye ise yalnızca 3 saat ayırmasını gündeme taşıdı.

CHP Eskişehir Miletvekili Utku Çakırözer, 24 Haziran genel seçimleri öncesinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları için ayırdığı süreleri Meclis gündemine taşıyarak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

AKP ve MHP’nin ortak adayı Erdoğan’a 37 saat ayrılırken, CHP’ye yalnızca 3 saat ayrıldığını belirten Çakırözer, “Hükümet TRT eliyle muhalefet partilerine sansür mü uyguluyor?” diye sordu. Çakırözer seçimlere çok kısa bir zaman kaldığını belirterek, TRT’nin bu süreçte adil ve tüm partiler için eşit bir yol izlemesi gerektiğini belirtti ve cumhurbaşkanı adayları için ‘ortak yayın’ yapılması gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TRT’nin siyasi partilere ne kadar süre ayırdığı açıklanmıştı. Seçim tarihinin belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; hükümet temsilcileri ile AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakının Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 37 saat, Cumhuriyet Halk Partisine 3 saat 4 dakika 28 saniye, İYİ Parti’ye ise 9 dakika ayırdı. Saadet Partisi ve HDP’ye ise hiç yer vermedi.

TRT’nin siyasi partiler için ayırdığı sürelere tepki gösteren Çakırözer, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Başbakan Binalı Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Çakırözer, “ TRT’nin siyasi partiler için ayırdığı bu sürelerin adaletli olduğunu düşünüyor musunuz? Kamu yayıncılığı açısından, tüm gelirlerini halkın vergisinden alan TRT’nin tüm yurttaşların haklarını koruyacak şekilde yayın yapması gerekmez mi?” dedi.

ADİL VE HAKKANİYETLİ OLMALI

TRT’nin halkın televizyonu olması gerektiğini vurgulayan Çakırözer, “ Kamu yayıncılığı açısından tüm gelirlerini halkın vergilerinden alan TRT’nin tüm yurttaşların hak ve taleplerini koruyacak şekilde yayın yapması gerekmektedir. TRT, bu süreler ile muhalif partilere, muhalif partilerin lider ve cumhurbaşkanı adaylarına bir bakıma sansür uygulamaktadır. Bu asla kabul edilemez. Seçimlere az bir zaman kala adil ve hakkaniyetli bir süreç izlenmelidir” değerlendirmelerinde bulundu.

‘ADAYLAR ORTAK YAYINA ÇIKSIN’

Çakırözer şu sorulara da yanıt istedi:

*Hükümet TRT eliyle, muhalefete, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayları ve liderlerine sansür mü uygulamaktadır?

*Seçimlere 1 ay kadar bir süre kalmışken, siyasi partilerin adil ve eşit seçim propagandası yürütmesi açısından TRT’ye herhangi bir uyarınız ya da yaptırımınız olacak mıdır?

*Siyasi partilerin cumhurbaşkanları adaylarına ilişkin TRT’de ortak bir yayın yapılmasına öneriniz olacak mı? (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 14:48

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