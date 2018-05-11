Elon Musk: Tesla'yı Türkiye'de bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyoruz

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Tesla'yı 'bu yıl içinde Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladıklarını' açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc. CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tesla'yı "bu yıl içinde Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladıklarını" açıkladı.

Tesla'nın kurucu ortağı Musk, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tesla'yı Türkiye'de bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada ben de orada olacağım" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 09:19

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