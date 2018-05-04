Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun annesi yaşamını yitirdi

Tutuklu olan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun annesi Saliha Hamzaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği Üyesi ve Toplum ve Hekim dergisinin Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun annesi Saliha Hamzaoğlu uzun süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

80 yaşındaki Saliha Hamzaoğlu, Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu’nun tutuklanmasından kısa bir süre sonra, 6 Mart tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. 5 Nisan tarihinde ise geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla da ameliyat olan Saliha Hamzaoğlu’nun kanaması kontrol altına alınmıştı. O günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Hamzaoğlu’nun genel durumu da kötüye gidiyordu. Yaşından kaynaklı kronik böbrek yetmezliği, hiper tansiyonu gibi bir çok sıkıntı yaşan Saliha Hamzaoğlu bugün yaşama veda etti.

Fotoğraf: Evrensel

Saliha Hamzaoğlu’nun tedaviye alındığı süre boyunca avukatlar aracılığıyla Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için başvurular gerçekleştirilmişti. Genel durumu kötüleştikçe de başvurular yenilenirken olumsuz yanıt gelmişti.

HDP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hakların Demokratik Partisi (HDP), Saliha Hamzaoğlu'nun vefatına ilişkin başsağlığında bulundu.

"AKP-MHP Koalisyonu’nun hukuksuz bir şekilde rehin aldığı HDK Eş Sözcüsü Sayın Onur Hamzaoğlu’nun annesi Saliha Hamzaoğlu’nun ölüm haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Bir süredir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan Saliha Ana, maalesef cezaevinde rehin tutulan oğlunu göremeden aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerine ve Hamzaoğlu ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Onur Hamzaoğlu’nun yoğun bakımdaki hasta annesini görme talebini reddedenleri esefle kınıyor, bu hukuksuzluğun ve vicdansızlığın müsebbiplerinden hukuken hesap soracağımızın bilinmesini istiyoruz. "(İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 16:46

www.evrensel.net