Anne ve kızına müebbet istemi

Bursa'da annesini döven babası Kemal Künilli'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara Künilli ve annesi hakkında müebbet istemiyle dava açıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli’yi, tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara Künilli ile annesi Gülçin Künilli hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda, Kemal Künilli, tartıştığı eşi Gülçin’i döverek saçlarından sürüklemişti. Bu sırada Dilara Künilli, babasına engel olmaya çalıştı. Babasının küfür etmesi üzerine Dilara, evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Baba Künilli, olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.

‘UYUŞTURUCU KULLANIYOR BANA CİNSEL TACİZDE BULUNUYORDU’

Dilara Künilli, emniyette verdiği ifadesinde, “Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, ‘Sizi öldüreceğim’ diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim” dedi. Adliyeye çıkarılan anne ve kızı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ‘Kasten yakınını öldürmek’ suçundan tutuklu bulunan Dilara ile annesi Gülçin Künilli hakkında ‘Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’ istemiyle dava açtı. Anne kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. (Bursa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 13:59

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