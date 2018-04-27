İYİ Parti'ye katılan Koçdemir, MHP'den istifa gerekçelerini açıkladı

MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Kadir Koçdemir, yaptığı yazılı açıklamayla istifasının gerekçelerini açıkladı.

MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, istifa gerekçelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. “Milletvekili değilmişim gibi muamale gördüm” diyen Koçdemir, 16 Nisan’daki referandumla kabul edilen anayasa değişikliğini ise demokrasi tecrübesi, hukuk tekniği ve zamanlaması itibarıyla ülkenin hayrına olmayan, yanlış düzenlemeler olarak niteledi.

Referandumla kabul edilen düzenlemelerin doğru olmadığını dile getirdiğinde MHP yönetiminden gelen tepkileri anlatan Koçdemir “Milletvekili değilmişim gibi muamale gördüm” ifadelerini kullandı.

Koçdemir, “Düzenleme uyum yasalarının altı ay içinde çıkarılmasını öngördüğü halde, bir yıl boyunca bizzat tek maddelik düzenleme yapmamasında açıkça görüldüğü gibi kendi yazdığı anayasaya bile uymayan bir zihniyetle ittifak kurulması siyaset kavramıyla çelişkili bir durum” dedi.

Partinin internet sitesinde hâlâ "Türkiye’nin sorunlar yumağından kurtulmak için tek yol MHP iktidarıdır" yazıldığını hatırlatan Koçdemir, “Başka partiden birinin iktidarını hem de peşinen beş altı yıl için desteklemek siyasetin nesiyle bağdaşır” diye sordu.

Parti çizgisine sadakati parti içinde kalarak sürdürmenin imkansız hale geldiğini savunan Koçdemir, "Seçmenden aldığım vekalet görevini layıkıyla tamamlamak adına seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim" ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistem ve ülke sorunlarına ilişkin en doğru tavrı gösterdiğine inandığı İYİ Parti’ye katıldığını belirten Koçdemir, “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin normalleşmesi ve tekrar siyaset yapılabilir hale gelmesi için yegane fırsattır” dedi. (HABER MERKEZİ)

MHP'li vekil Koçdemir partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 13:32

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