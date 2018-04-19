İkitelli'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın

İkitelli'de Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı. Patlamalar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuldu. Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 02:07

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