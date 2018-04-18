Vinç direği bir işçinin üstüne düştü

İstanbul Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmak üzere çalışma başlattı. Direğin altından çıkarılan yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 13:46

www.evrensel.net