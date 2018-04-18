EMEP üyesi Sinan Niron'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

31 Ocak'ta, Afrin paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Sinan Niron'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Eskişehir'de, Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medyadan barış çağrısı yapanlara yönelik geçtiğimiz 31 Ocak'ta düzenlenen düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Emek Partisi üyesi Sinan Niron'a 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Niron, hükmün açıklanması geri bırakılmasıyla tahliye edildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz 31 Ocak'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) üyesi Sinan Niron, çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanmıştı.

40 gün sonra "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen Niron, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasından beraat ederken 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasından 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakmasıyla Niron tahliye edildi. (Eskişehir/EVRENSEL)

Eskişehir'de EMEP üyesi Sinan Niron'a 'Afrin' tutuklaması

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 11:46

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