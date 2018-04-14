HIV'li kadının ameliyatında eline iğne batan asistanda virüs bulunmadı

Uzman doktorlar korktuğu için girmek zorunda kaldığı AIDS hastası kadının doğumunda parmağına iğne batan asistan doktorda virüse rastlanmadı.

Uzman doktorlar korktuğu için girmek zorunda kaldığı AIDS hastası kadının doğumunda parmağına iğne batan asistan doktorun kontrollerinde virüse rastlanmadı, görevine döndü.

Ç.K. isimli kadın geçen yıl Aralık ayında 3’üncü çocuğunu doğurmak için gittiği hastaneden Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İddiaya göre doktorlar AIDS hastası kadının sezaryen operasyonuna girmek istemedi.

Acil serviste 5.5 saat bekletildikten sonra ameliyathaneye alınan, burada da koruyucu malzemelerin başka hastaneden getirilmesi için 75 dakika bekletilen Ç.K., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Diğer doktorların kabul etmemesi nedeniyle operasyona dahil edilen 3 aylık asistan doktor D.D., ameliyat sırasında eline iğne battığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Korucuyu ilaçlar verilip idari izne çıkarılan D.D., hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadın doğum ünitesindeki asistanlar, arkadaşlarının zorla ekibe dahil edildiğini öne sürdü, klinik ve poliklinikte iş bıraktı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gazete Habertürk'ten Veysel İpek'in aktardığına göre; Asistan doktor D.D. ve bebek için yapılan 1 aylık ve 3 aylık periyodik tahlillerde HIV’e rastlanmadı. D.D. klinikteki görevine döndü. Doktor ile bebeğe haziran ayında yapılacak son tahlilde de virüs çıkmaması durumunda takip bırakılacak. İnşaatlarda çalışan baba M.K., kendisinde ve eşi Ç.K.’da bulunan HIV nedeniyle tedavilerinin sürdüğünü, eşinin bebeğini emzirmediğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

HIV'li kadının ameliyatında 'bariyerli eldiven' skandalı

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 08:18

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