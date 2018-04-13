Aldatma bahanesiyle karısını ve kuzenini öldürüp intihar etti

Niğde’de bir erkek, ilişkileri olduğunu ileri sürdüğü karısını ve kuzenini öldürdü, ardından da intihar etti.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 37 Yasin Gündoğan, 34 yaşındaki eşi Rezzan Gündoğan'ı ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu 38 yaşındaki İshak Gündoğan'ı tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik'e bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. 1 yıldır Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Yasin Gündoğan, işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin Gündoğan, çevresindekilerin, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin Gündoğan, yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak Gündoğan'a ateş etti. Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin Gündoğan, tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan Gündoğan, İshak Gündoğan ve Yasin Gündoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 3 cenaze Divarlı beldesine götürüldü. Kuzenlerin cenazelerinin Divarlı'da, Rezzan Gündoğan'ın cenazesinin ise komşu Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük köyünde toprağa verileceği bildirildi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Öte yandan jandarma ekipleri, intihar eden katil zanlısı Yasin Gündoğan ile eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğü kuzeni İshak'ın yan yana olan evlerinde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Aileler, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. (Niğde/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 13:29

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