Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı çöktü

Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arkasında bulunan istinat duvarının araçların üzerine çökmesi üzerine okulda eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Ortaköy’de, Aydınlık Sokak’ta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Çöken duvarın altında kalan 3 araçta ciddi hasar oluşurken, bir araçta da çarpan molozlar nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi.



Olay esnasında sokakta ve araçların içerisinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

OKULA BİR GÜN ARA VERİLDİ

Zabıta ekipleri çökmenin yaşandığı sokağa şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatılırken, okulda eğitime bir gün ara verildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 11:59

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