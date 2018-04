Hasankeyf ve Sur için 20 ülkede eş zamanlı eylem

Hasankeyf ve Sur Küresel Eylem Günü ilan edilen 28 Nisan’da, 20 ayrı ülkede bir dizi eylem ve etkinlik düzenlenecek.

Diyarbakır’ın önemli tarihi mekânlarından biri olan Sur ilçesi ve Ilısu barajı nedeniyle sular altında kalacak 12 bin yıllık geçmişi olan Batman’ın Hasankeyf ilçesi için Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Sur’un Yıkımına Hayır Platformu ve Sur’la Dayanışma Platformu’nun 28 Nisan’da Hasankeyf ve Sur Küresel Eylem Günü dolayısıyla yaptığı çağrılar karşılık bulmaya devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Metin Yoksu’ya konuşan Hasankeyf Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Ercan Ayboğa, çağrının dünya genelinde yankı bulduğunu ve 20 ayrı ülkede birçok noktada eylem ve etkinlik hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Almanya’da 5 ayrı noktada eylem yapılacağını dile getiren Ayboğa, önceki yıllardan farklı olarak Sur’da yaşanan yıkımı da gündemleştirerek daha kitlesel eylemler beklediklerini ifade etti.

Almanya’dan ABD’ye, İran’dan Irak’a toplamda 20’yi aşkın ülkede yaptıkları çağrıların karşılık bulduğunu ifade eden Ayboğa, “Geçmiş yıllarda çok eylemler yaptık ve hepsi de etkili eylemlerdi. Geçmiş yıllarda yaptığımız eylemler sonrası hükümetler kredi teminatlarını geri çekmek zorunda kaldı. Geçmişte Hasankeyf için yaptıklarımız nasıl etkili oldu ise bu yıl da öyle olacak ve yıkımın durmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

‘BASRA’YA KADAR TÜM SİSTEM BOZULACAK’

Barajla birlikte doğanın yanı sıra tarihin en büyük doğa tahribatlarından birinin yaşanacağına işaret eden Ayboğa, Dicle Nehri üzerindeki büyük yaşam alanına dikkat çekti. Bunu sadece nehrin yanı başı veya nehrin içinde yaşayan canlılar olarak düşünmemek gerektiğinin altını çizen Ayboğa, şu değerlendirmede bulundu: “Dicle Nehri boyunca dağlarda, tepelerde doğal yaşam var. Siz bir canlıyı yok ettiğiniz zaman eko sistem bozulur ve tüm canlılar bundan etkilenir. Fırat Nehri diye bir şey bugün kalmadı. Fırat Nehri’nde Fırat Kaplumbağaları yaşardı ve bugün bunlar Fırat Nehri’nde maalesef yok. Dicle Nehri’nde ise tek tük kaldılar. Sadece Hasankeyf’in bulunduğu 5-10 kilometrelik nehir yolu boyunca 123 canlı türünün yaşadığını biliyoruz. Dicle Nehri Basra’ya kadar uzanıyor. Ve bu baraj Irak Sazlıklarından tutun da tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu barajın sadece tarihi değil büyük bir eko sistemi yok ediyor. Özellikle son yıllarda bölgede yapılan barajlar nedeni ile de kuraklık arttı. Nem oranlarında değişme var. Ilısu Barajı yapılırsa Cizre Barajı da yapılacak. Nehir boyunca göçmen kuşlar konaklıyor ya da nehir sayesinde yollarını buluyor. Bu kuş türleri nehir sayesinde hayattalar. Baraj sadece bölgede değil tüm dünyanın ekosistemine zarardır. Nehir aynı zamanda Musul ve Bağdat’ın da içme suyunu karşılıyor. İşte ortaya çıkacak tablo bu derece vahimdir.”

‘HER SES YIKIMIN SESİNİ DURDURACAKTIR’

Yapılacak eylem ve etkinliklerin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Ayboğa, “Yapılacak her eylemi önemsiyoruz. Bu yüzden siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri kendisine duyarlıyım diyen herkesi Hasankeyf’e ve Sur’a sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tüm dünyada bu eylemler yapılırken Türkiye’de özellikle de Hasankeyf ve Sur’da yapılması daha önem arz ediyor. O yüzden Türkiye’nin her noktasından eylem ve etkinlikler olması ne kadar önemli ise Hasankeyf ve Sur’da da olması o derece önemlidir. DSİ deyim yerinde ise sürekli Hasankeyf yıkıldı bitti, su tuttu algısı yaratıyor. Oysaki öyle değil, bu eylemler onlara mücadelenin bitmediğini gösterecek. Onların amaçları bir direnişin olmadığı algısını yaratmak. Biz ise önce bu algıyı yıkıp tüm dünyaya Hasankeyf için mücadelenin bitmediğini yeniden göstereceğiz. Hasankeyf için çıkartılacak her ses o yıkımın sesini durduracaktır” diyerek, mücadele çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 23:40

