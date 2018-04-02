Dallas’ın 40. yılı: Tüm zamanların en başarılı pembe dizisi

2 Nisan 1978’de ABD televizyonlarında yayınlanmaya başlayan ‘Dallas’ dizisinin bugüne kadar 357 bölümü yayınlandı.

Tam 40 yıl önce, ABD ve ardından bütün dünya Ewing ailesiyle tanıştı. İzleyiciler Southfork Çiftliği’ndeki entrikaları 14 yıllık bir sürede tam 14 sezon boyunca takip etti. Ewing ailesi adını televizyon tarihine yazdırdı.

Fönlü saçlar, abartılı makyajlar, İspanyol paça pantolonlar, vatkalı omuzlar ve tabii ki kovboy şapkaları. Teksaslı Ewing ailesi böyle tanındı. 2 Nisan 1978’de ABD televizyonlarında başlayan “Dallas” dizisi bugüne kadar 357 bölümle en başarılı televizyon formatlarından biri oldu.

Dallas seyircisinin J.R. (Larry Hagman) karakteriyle başından beri tutkulu bir aşk-nefret ilişkisi oldu. Teksaslı petrol zengini adamın, çıkarları adına yapmayacağı şey yoktur. Çok sayıda nahoş olay, şüpheli anlaşmalar ve entrikalar. Sadece cinayet onun için bir seçenek değildir. Gücü ve sinir bozucu kahkahasıyla o, tüm zamanların en iyi “kötü” karakterlerinden biri oldu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 20:14

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