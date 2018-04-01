20 Mart'tan bu yana gözaltında olan Dr. Osman Sağlam, örgüt üyeliğiyle suçlanıyor.

Mardin'de görev yapan Dr. Osman Sağlam 20 Mart’tan bu yana göz altında. 2015 yılında düzenlenen kent meclisi toplantısına katıldığı iddia edilen Sağlam’ın polis ifadesi tamamlandı.

Avukatının verdiği bilgiye göre bugün savcılığa çıkarılacak olan Sağlam, KCK sözleşmesi bağlamında katıldığı kent meclisi toplantısıyla demokratik özerklik ilan etme çalışmasında bulunmakla ve örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Sağlam’a yöneltilen sorulardan bir diğeri de katıldığı basın açıklamaları.

‘HEKİMLİK YARGILANMAZ’

Tabip Odası Mardin Şube Başkanı Zeki Uzun ise hekimin bir yere kaçmayacağına dikkat çekerek, “Çağrılsa ifade vermeye gidecek fakat 15 gündür gözaltında ve gerekçesini bilmiyoruz. 15 gündür neden belirtmeksizin bir hekimin gözaltında olması evrensel hukuk kurallarına aykırı. Hekimliğin yargılanmasına karşıyız. Biz hipokrattan beri bu topraklarda hekim olarak vardık ve var olmaya devam edeceğiz”dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 21:05

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