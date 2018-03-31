Trabzon Havalimanı pistinde erozyon tehdidi

Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pistinin, deniz dalga erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.

Yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pisti, deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kayma tehdidi altında. Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 2 bin 640 metre uzunluğundaki pistin batısından doğusuna doğru tehdit altında olduğunu belirterek, tehlikeli jeolojik özelliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTÜ eski öğretim üyesi Bektaş, havalimanının bulunduğu yerin eski bir taraça olduğunu ifade etti:

“Denizel taraçadan kastımız şu: Karadeniz'in 126 bin yıl önceki deniz tabanı bugün 28 metre yüksekliğe çıkmıştır. Bunun gibi Trabzon'da 7 tane taraça var. Bu taraçaların oluşması bölgenin aktif tektoniği ve deniz seviyesinin alçalıp yükselmesiyle oluşmuştur.”

'PİSTTE EROZYON SÖZ KONUSU'

Havalimanın üzerinde bulunduğu taraçanın jeolojik özelliklerinin uçuş güvenliğini tehdit eder hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, şunları kaydetti:

“Karadeniz yılda 3 milimetre yükselmekte ve hırçın dalgalar özellikle kış aylarında taraçanın alt kısımlarını sürekli oymaktadır. Üstte asılı kalan malzemeler de gravite etkisiyle aşağıya doğru kaymakta, böylelikle piste doğru bir aşınma, bir erozyon söz konusudur. Bu da pistin daralmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bu bölgede yani pistin doğu kısmında, muhakkak suretle Karadeniz'in kıyı erozyonunu önleyici dalgakıranlar veya duvarların yapılması şarttır. Daha da batıya gittiğimizde pistin en batısında deformasyon yapıları yani kaymalar görünmüyor. Çünkü pistin en batısı Trabzonspor Tesisleri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tesisleri arasında istinat duvarıyla örülmüştür. Dolayısıyla buralarda herhangi bir deformasyon yapıları yoktur. Ancak istinat duvarının hemen batısında güncel kayma olayları vardır.”

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı, 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip piste sahip. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş-kalkış yapıyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 12:45

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