Hizan Belediye Eş Başkanı Uğur'a 12 yıl hapis cezası

Bitlis'in Hizan Belediyesi Eş Başkanı İhsan Uğur’a yargılandığı bir davadan 12 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Aralık 2016’da gözaltına alınan ve 21 Aralık 2016'da tutuklanan Bitlis'in Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur’a 12 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bitlis 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Uğur, tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.



Uğur, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, katıldığı tüm toplantıların siyasi faaliyetlerin bir parçası olduğunu söyledi. Siyasi faaliyetlerin örgüt faaliyeti gibi gösterilemeyeceğini ifade eden Uğur, beraatını istedi.



Avukatların da savunma yaptığı duruşma sonrası karar veren mahkeme, Uğur'a "Örgüt propagandası" ve "Örgüt Üyeliği"nden toplam 12 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

DAVA İLE İLGİLİ

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Uğur'un telefonuna üyesi ve belediye başkanı seçildiği DBP'den partisiyle ilgili etkinlikler için gelen kısa mesajların tümü "örgütsel talimat" sayılmıştı. Uğur hakkındaki iddianamede 12 ayrı etkinliğe katıldığına yer verilirken, katıldığı etkinliklerin tümünün DBP tarafından organize edilen basın açıklamaları, yürüyüşlerden oluştuğu da iddianamede yer alıyor. Savcılık Uğur’un Paris’te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçiyi anmak için 9 Ocak 2016 tarihinde Tatvan'da DBP ve HDP tarafından organize edilen etkinliğe katılmasını da suç olarak değerlendirirken, Uğur’un 2014 yerel seçimleri için DBP Bitlis İl Örgütü tarafından İşletme Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen belediye eş başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılmasını da suç olarak dosyaya eklemişti. Uğur, söz konusu toplantıya Hizan Belediye Eş başkan adayı olduğu için katıldığı ve savcılığın iddianamesinde de toplantı için "yerel seçim aday tanıtım etkinliği" denildiği halde toplantının suç olarak görülmesi dikkat çekmişti. (Bitlis/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 11:41

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