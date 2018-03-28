Hakkari'de köylüler isyan ediyor: Hani yayla yasakları kaldırılacaktı?

Erdoğan'ın verdiği 'Yayla yasakları kalkacak' sözünün üzerinden 3 ay geçti ancak Hakkari'de birçok yayla hâlâ yasaklı ve bunlara yenileri ekleniyor.

Hamza GÜNDÜZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay önce Hakkari’de yayla yasaklarının kalkacağını söyledi. Ancak yaylalarda yasaklar kalkmadığı gibi yasaklara yenileri eklendi. Köylüler, “Sözünüzü tutun” çağrısı yaptı.

AKP hükümeti döneminde sık sık ilan edilen “özel güvenlik bölgesi” uygulamaları, halkı canından bezdirdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Hakkari il kongresinde verdiği “Yayla yasakları kalkacak” sözlerinin üzerinden 3 ay geçti. Hem yasaklar duruyor hem de var olan yasaklara yenileri ekleniyor. Hakkari Valiliği her 15 günde bir birçok yaylanın yasaklandığını ilan ediyor. Tek geçim kaynakları hayvancılık olan Hakkarililer, baharın gelişiyle birlikte artık yaylalara çıkmak istediklerini belirterek yasakların bir an önce kaldırılmasını istiyor.

YAYLA YASAKLARI KALKARSA...

Ekrem Kahraman

Ekrem Kahraman, “Yaylalar olmadan buralarda hayvan besleyemeyiz. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Burada Gola Gewro, Çilkanî, Navxwarêzk, Berçelan ve Qirnêse yaylalarımız var ama maalesef hepsi yasaklı. Bu yaylalarımızdaki yasaklar kaldırılırsa göç eden köylülerimiz de geri gelip hayvancılık yapabilirler. Ama bu yasaklardan dolayı herkes evinin kapısına kilidi vurup çekip gitti” dedi.

İKİNCİ GÖÇ BAŞLADI

Sevdin Çiftçi

“Buranın işi gücü küçükbaş hayvancılıktır, başka da bir iş yapmadık, görmedik” diyen köylülerden Sevdin Çiftçi ise “Eskiden bu köyde 50 hane vardı. Yaklaşık 6 bin koyun ve kuzumuz vardı. Şimdi ise üç aile kaldık ve her bir ailenin sadece 200 koyunu kaldı. Burada tek işimiz ot biçmek ve hayvan beslemektir. İlk olarak zorunlu göçle köyü terk ettik. Ardından köydeki yaşam alanları kısıtlanınca insanlar yeniden göç etti. Bu bölgenin ve ülkenin kurtuluşu sadece hayvancılıktır. Bundan başka da bir geçim imkanı yok” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI SÖZÜNÜ TUTSUN’

Şirin Alpsar

Yıllardır köyde küçükbaş hayvan besiciliği yaptıklarını belirten Şirin Alpsar da yayla ve mera yasaklarının kaldırılmasını istedi. Alpsar, “Geçen yıl 25 Mayıs’a kadar hayvanlarımızı sağamadık. Çünkü hayvanların bulunduğu yer ile köy arasında yasak bölge ilan edilmişti. Bu nedenle bizler hayvanlarımızın yanına gidip sağamadık. Köyün bütün yolları devlet tarafından kapatıldı. Bu bölgenin tamamı bizim yaylalarımızdır ama hepsi şu an yasaklı. Erdoğan, yayla yasaklarının kaldırılacağını söyledi, bu sözünü tutmasını bekliyoruz” diye konuştu. (Hakkari/MA)

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